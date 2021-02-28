夏寶龍深圳座談會 范徐麗泰建議取消區議會選委議席

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍28日在深圳主持座談會，與會的香港立法會前主席范徐麗泰指出，會上談及應取消特首選委會當中100多名由區議會議員產生的選委議席；以及取消立法會內的五個超級區議會議席。

據新華社報導，中共中央有關部門今天在深圳舉辦為期兩天的座談會，聽取香港社會各界代表人士對完善香港特區選舉制度等意見。也是大陸全國政協副主席的夏寶龍出席座談會。

據香港電台報導，與會的范徐麗泰表示，會上除了談及特首選委會成員和立法會議員應由愛國愛港人士出任，才能回應「基本法」的立法原意，也討論到應取消選委會當中100多名由區議會議員產生的選委議席，改由大陸全國政協當中的香港區政協委員擔任為當然代表。

范徐麗泰表示，香港「基本法」原意訂明，行政、立法關係是互相制衡和配合，但目前情況基本無法互相配合，形容反對派取得立法會內超過三分一議席，便不再守規矩，無完成「基本法」的立法原意，目前需要恢復「基本法」愛國者治港的初心，要撥亂反正。

她說，愛國者治港有利對香港繁榮安定，亦對國家主權、發展利益和安全有利，必須要做。她又說愛國愛港的標準不是「清一色」，是指以往言行未曾提出反對國家、不承認自己是中國人或想破壞「一國兩制」、香港繁榮安定的人士，都可以參選，而即使以往曾有想過，但最終沒有行動，也可以參選，又希望有關人士在過程中，可以慢慢變成真正的愛國愛港者。