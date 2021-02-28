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吳孟達逝世 陸官媒：論愛國 他是主角

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
吳孟達留下的最後一條微博。（取自微博）
吳孟達留下的最後一條微博。（取自微博）

香港演員吳孟達昨日因肝癌逝世，大陸官媒人民日報今天刊文悼念，表示吳對「祖國」的熱愛，代表了香港人的主流價值觀；直言吳孟達演了一輩子配角，但「論愛國卻一直是主角」。

據人民日報文章指出，吳孟達病逝令香港和大陸的網友陷入悲痛之中。他塑造了無數經典角色，為觀眾帶來歡樂和思考，陪伴了幾代人的青春。即使演了一輩子配角，但吳對角色不曾敷衍，令人看到一位戲骨的敬業精神，也感受到他對藝術追求。

文章稱，吳孟達生前留下的最後一條微博寫有「我是中國人」，令無數網友集體致敬。而透過短短5個字，更讓人讀懂他對「國家」樸素而自然的愛。「觀眾緬懷和尊重吳，不僅因為他演技精湛，更重要的是他有一顆乾淨、滾燙的愛國之心」，正如有網友所稱：「藝術無國界，藝術家有祖國」。

文章又指，吳孟達最純粹的愛國情感，卻戳中香港部分「宵小之徒」的痛處，在社交媒體上向他潑髒水、貼標籤，無所不用其極。而此番操弄，更再次暴露出「宵小之徒」逢中必反到了缺乏人性、沒有底線的地步，對愛國者的仇視到了喪心病狂的地步。

文章指出，事實上，在香港像吳一樣愛國的人才是大多數，他們或許不是亮眼明星，或許從未有過轟轟烈烈的舉動，但在大是大非前絕不糊塗。

文章最後說，在香港，吳孟達和熱愛「國家」的人永遠都是主角，而流淌在血液中的情感，能夠讓他們與反中亂港分子劃清界限。

香港

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