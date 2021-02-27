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陸方3月禁台灣鳳梨 大樹「鳳梨伯」哭嘆損失恐逾千萬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
人稱「鳳梨伯」的高雄果農林益（左），指這次陸方禁止台灣鳳梨，他的果園損失恐逾千萬，欲哭無淚。圖／本報資料片
人稱「鳳梨伯」的高雄果農林益（左），指這次陸方禁止台灣鳳梨，他的果園損失恐逾千萬，欲哭無淚。圖／本報資料片

2018年國內鳳梨一度大滯銷，產地價一公斤掉到7、8元，在高屏地區種植鳳梨的果農林益感嘆，前總統馬英九執政時能幫忙外銷鳳梨到大陸、新加坡等地，換黨執政後外銷市場卻大不如前。不意，昨天陸方無預警宣布台灣鳳梨禁入，許多貿易商昨晚先後致電林益取消訂單，他苦嘆，「目屎攏流不出來」（欲哭無淚）。

人稱鳳梨伯的林益，16歲開始種鳳梨，在高雄大樹、燕巢及屏東等地，坐擁逾50甲鳳梨田，2018年台灣水果產銷失靈，他接受媒體訪問時，嘆藍綠找不到第二個馬英九，馬英九為此特別南下探視他，並訂購大批鳳梨，紙箱上因署名「鳳梨伯」，林益的鳳梨伯稱號，自此不脛而走。

挺過鳳梨滯銷鳳暴，即使去年新冠肺炎肆虐，都無礙大樹鳳梨外銷出口，但昨天陸方突宣布今年3月起禁止台灣鳳梨進口，包括林益等農友都十分錯愕。

「目屎流整夜，不知道怎麼辦」林益說，他今年約有上百萬支鳳梨正待採收，現在外銷大陸受阻，恐怕虧本將逾千萬，「吃力哦」。

林表示，果農昨天獲知消息，大家哀哀叫，欲哭無淚。外銷若銷不出，會全數轉為內銷，內銷市場吃不了，就只能丟棄。由於日本檢疫嚴格，菲律賓等南向國家鳳梨消費力疲弱，果農才會進擊價格不壞的大陸市場，每次出貨十幾貨櫃，沒想到現在受挫。

林益說，昨晚許多貿易商都致電取消訂貨，至少棄單上百貨櫃，現在完全不知道該怎麼辦。

鳳梨 馬英九 新冠肺炎

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