香港中大與學生會劃清界限 學生會指校方打壓

香港中文大學宣布與學生會切割，表示反對學生會幹事會當選內閣成員「朔夜」發表「失實指控及有可能違法的言論」。

中大發表聲明指出，學生會幹事會「內閣」成員利用校園作為政治宣傳平台。

聯合早報報導，當選的「朔夜」指《香港國安法》是「極權高壓統治的政治手段」，並批評中大向政權低頭。

中大周四（2月25日）在其網站上發布的聲明中指出，學生會幹事會內閣成員對大學發出了失實指控，令大學聲譽受損。

「朔夜」當夜對校方聲明發出回應。候任會長林睿晞（Isaac Lam）說，儘管遭到打壓：「我們會繼續尋求民主和自由。」

校方在聲明中說，將暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會注冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務。

這並非是中大校方和學生之間首次出現衝突。去年11月，香港中文大學舉行的畢業典禮，有到場學生高舉「光復香港，時代革命」等標語，或是穿著黑衣或頭戴面具到場。在學生的抗議之下，典禮提前結束。

香港浸會大學取消新聞攝影展

香港浸會大學以「校園安全等」理由，在開幕前幾天取消了原定下星期一（3月1日）舉辦的「世界新聞攝影展」。

香港《蘋果日報》報導，攝影展籌委會在臉書公布消息，並表示遺憾。該展覽獲獎作品包括記錄2019年反修例運動的照片。展覽去年9月於澳門舉行一星期後，突然宣布提早閉幕。

浸大在一份簡短的聲明中說，香港浸會大學在充分考慮校園安全、保安和維持防疫措施等因素後，認為現時並非世界新聞攝影展的合適時機。聲明並沒有詳細說明這些安全擔憂的具體所指。

文木/葉宣（路透社、 法新社）

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