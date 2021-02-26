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周志懷：兩岸關係今年有可能出現間歇性調整與緩和
華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷判斷，今年兩岸關係有可能出現間歇性調整與緩和，但在可預見的一段時間內尚看不到機會之窗。他認為，台灣當局選擇對話或是對抗，僅在一念之間。
蔡政府日前針對後疫情時期進行國安高層人事新布局，大陸官媒中新社26日發表「後疫情時代，兩岸關係如何反獨促融」文章。
文章引述廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，維護台海和平穩定、推動兩岸融合發展仍是當下乃至未來大陸對台政策的主軸，兩岸關係發展主導權牢牢掌握在大陸手中。蔡英文近期涉兩岸講話被台灣部分人解讀為向對岸釋出善意，但在事關政治基礎的表態上不作調整，兩岸關係就不會有突破空間。
他認為，美國政府換屆後的對華政策尚不明晰，台海形勢的外部環境複雜依舊，不排除出現新情況的可能。傳統民主黨人的拜登及團隊，其對華政策相對明確，如堅持一中政策、反對台獨，客觀上壓縮民進黨當局操弄所謂台美關係的空間。
李鹏稱，如何突破重重限制、深化兩岸交流活動，是大陸各地區、各部門在後疫情時代需要細緻思考和部署的議題。相關建議提案也會在全國兩會的輿論中引起廣泛討論。
周志懷判斷，今年兩岸關係有可能出現間歇性調整與緩和，但在可預見的一段時間內尚看不到機會之窗。台灣當局選擇對話或是對抗，僅在一念之間。
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