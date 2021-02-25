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向華強父子申請來台居留遭駁回 陸委會：他可尋求救濟

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留遭駁回。（圖／取自新浪微博）
香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留遭駁回。（圖／取自新浪微博）

香港影視大亨向華強及其兒子向佐日前申請來台依親居留，內政部移民署、國安局和陸委會等機關聯審會議已決定不予許可。陸委會25日回應稱，「他（向華強）可尋求相關救濟，也可再重新提出申請案，但對個案，我們不予評論」。

據報導，向華強因親近大陸，曾擔任大陸的中國電影基金會名譽副會長，早年也因為有犯罪紀錄，多次被台灣拒絕入境。而向佐是中共共青團附屬組織「中華全國青年聯合會」的委員。

向氏父子日前申請在台居留案，相關單位認有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定之不予許可情形，內政部依規定不予許可居留。

陸委會發言人邱垂正25日表示，針對港澳居民申請來台居留案，主管機關都是依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，相關規定來辦理，陸委會尊重主管機關依法做出的決定，「但對個案我們不予評論，他可以尋求相關救濟，他也可以重新提出申請案。」

據陸委會統計資料顯示，去年港人在台居留許可人數達10813人，較上年爆增84.6%；定居許可人數達1576人，較上年增加6.9%，雙雙創下2016年統計以來最高。

邱垂正指出，去年香港居民來台居留人數達到歷史最高，最主要事由為就學、依親及投資，因應香港情勢變化政府也組成了跨部會的推動小組，包括持續檢討來台居留制定及法規，相關部會都會後續來推動相關修法，有相關措施加以因應都會報告。

邱垂正說，對於港澳人士申請來台，政府一向依據既有規範，審酌是否有危害國家安全公共秩序、國家利益等情形，未來還是會強化審查，有關未來針對相關措施，包括相關部會都有準備要提出相關法律或許可辦法等規範，「我們都會適時說明。」

香港 陸委會 邱垂正 向華強 移民署

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