為逼海外家人噤聲 中國大陸二度關押新疆維族女子

2020年9月4日對居住在瑞典的維吾爾人尼若拉．艾勒瑪來說，應該是個值得高興的日子，因為她表姊瑪依拉．亞庫甫在被中國政府關押於看守所超過16個月後，終於獲釋回到尼若拉父母的家。同一天晚上，尼若拉與瑪依拉進行了視訊通話，但畫面中的人與她印象中的表姐相差很大。

尼若拉告訴德國之聲：「我幾乎認不出來她，因為她看起來很虛弱，頭髮也被剪短了。在那次對話中，她並未跟我分享太多。她只告訴我，她所掌握到的消息顯示，中國政府收到我與她妹妹瑪爾哈巴分享的文件，並理解到她是無辜的，所以他們便釋放了她。」

通話結束後，尼若拉立即將瑪依拉獲釋的消息分享給她在澳洲的父母與妹妹，並在社交媒體上向外界分享這個消息。瑪依拉2018年3月曾被關入新疆當地的再教育營10個月，在短暫獲釋後，她於2019年4月再次與外界失聯。

瑪依拉因2013年協助父母將在新疆銀行帳戶的存款轉至他們在澳洲的銀行存款，在2019年5月被新疆政府以「涉嫌幫助恐怖活動」的罪名逮捕並關入伊寧市看守所。為了證明瑪依拉是清白的，她的家人將銀行轉帳記錄與購買房屋的紀錄分享給中國與澳洲政府，希望這些文件能作為證據。

當尼若拉與瑪爾哈巴還正在為瑪依拉獲釋一事高興時，瑪依拉獲釋隔天傳出又被新疆政府帶走的消息。與之前不同的是，瑪依拉這次是被政府人員帶到了新疆伊寧市人民醫院。雖然新疆政府未告知瑪依拉的家人她為何被送進醫院，但他們卻要求尼若拉的父母警告她別再於推特上發聲。

政府透過親情威脅海外維吾爾人

尼若拉的喜悅僅維持了一天。當她9月5日再次打電話回家時，家中的氣氛都變了。她向德國之聲表示：「當我9月5日再打電話回家時，我原本預期我表姊已與她的三個孩子團聚，而我爸媽也能鬆一口氣。但是電話另一頭傳來的，卻是滿屋子的哭聲。我當下感覺瑪依拉再次被政府人員帶走，都是我的錯。我母親也邊哭邊懇求我不要再激怒中國政府。我當下告訴我母親：『我除了告訴長期關注瑪依拉案件的人，她已獲釋的消息外，並未分享其他內容。我不懂為何新疆政府會為此感到不開心。』」

接下來的數周，尼若拉每天打電話到新疆老家探聽瑪依拉是否已獲釋，但她的家人除了不斷說她還沒回家外，也叫尼若拉不要再談論與瑪依拉相關的事。她說：「我父母告訴我，也許10天或15天後新疆政府便會讓瑪依拉回家，所以我決定在保持14天的沉默。但14天過後，瑪依拉依舊未獲釋。」

尼若拉在忍不住的情況下，再次於推特上發文表示，過去14天她為了等待瑪依拉獲釋返家，都未與外界分享整個案件的最新情況，她也叫瑪依拉在澳洲的妹妹保持沈默，直到瑪依拉獲釋返家。在她發布該則推文30分鐘後，新疆當地警方立刻趕到尼若拉的老家，以尼若拉又在推特上發言向她父母施壓。

根據尼若拉的說法，新疆警察自2020年8月起，至少有三次以她的推特內容去向她的家人施壓。最近一次當警察去質問她父母時，他們將尼若拉的推特內容打印出來。她告訴德國之聲：「中國政府之所以不斷威脅海外的維吾爾人是因為，他們的策略通常都會成功。在他們去年9月第三次去威脅我父母後，我噤聲了三個月。但是當三個月後我瑪依拉仍未獲釋回家時，我跟瑪爾哈巴認定新疆政府根本不想釋放瑪依拉。」

瑪依拉二度被關進看守所

在尼若拉噤聲三個月後，她去年12月5日從她母親那邊得知瑪依拉同年11月底再次被關進伊寧市看守所。她告訴德國之聲，她母親在2020年11月底的某個周五接到一通電話，通知她周日上午將一些冬季衣物帶到伊寧市看守所給瑪依拉。她說：「我母親接到消息後愣了一下，再急忙詢問電話那端的人瑪依拉為何不在醫院，對方說瑪依拉已被送到看守所後便掛了電話。」

尼若拉的母親依指示於周日上午將冬季衣物送到伊寧市看守所，並報上瑪依拉的名字。尼若拉說當看守所人員接過衣物後，尼若拉的母親便很確定新疆政府已把瑪依拉送回看守所了。為了再次確認消息的真實性，尼若拉的母親聯系了瑪依拉2020年9月曾待過的醫院，而醫院人員也證實瑪依拉在10天前便被政府人員帶走了。

她向德國之聲表示：「我母親在電話那頭哭了，因為她非常懊惱自己為何再次相信新疆政府會真的保守承諾，把瑪依拉釋放回家。我母親以為只要她要求我噤聲，新疆政府一定會把瑪依拉送回家。她現在已不再要求我在網路上噤聲，因為她明白，瑪依拉之所以會獲釋，是因為我跟瑪爾哈巴一直在發聲。我們停止發聲後，政府反而把瑪依拉關回看守所。」

「中國的依法治國是謊言」

對於遠在澳洲的瑪爾哈巴來說，因為她只能透過尼若拉得知姊姊的最新情況，而當她得知姊姊再次被關回看守所後，她不敢與年邁的父母分享這個消息，因為她擔心父母會承受不住。她告訴德國之聲：「當我得知瑪依拉再次被關入看守所後，我感覺自己的心髒要爆炸了。那個當下我突然無法呼吸，甚至引發恐慌症。我拖了10天才告訴我父母，我母親站在廚房中開始哭泣，我父親則是到屋外好一段時間，我覺得他應該是到屋外去哭。」

瑪爾哈巴表示，她始終不明白，新疆政府為何只釋放她姊姊一天，便又再次將她帶走。她認為，新疆政府為了反駁國際社會指控他們迫害維吾爾人，所以刻意釋放某些維吾爾人，營造一種他們並未大規模關押維吾爾人的假象。她說：「他們透過釋放部分維吾爾人讓我們得到一點點希望，然後又把這些希望拿走。或許瑪依拉被送去的醫院，某種層面上來說也是個看守所。」

尼若拉告訴德國之聲，她希望國際社會能透過瑪依拉的案子了解到，中國根本不尊重他們的憲法，而中國政府長期對外聲稱的依法治國都是謊言。她說：「我表姊的家人在海外找到證據證明她的清白，但中國政府依舊不肯放過她。瑪依拉的經歷可以反應維吾爾人目前在新疆面臨的處境。」

此外，雖然國際社會過去一年來開始大規模關注新疆的強迫勞動議題，但尼若拉認為，特定維吾爾人的遭遇也該得到更多國際社會的關注，因為這些案例都證明，中國迫害維吾爾人的情況是滲透到維吾爾社群中的各個層面。

她告訴德國之聲：「我希望國際社會以法律或人權的角度去將壓力放回到中國政府身上。他們應該讓北京意識到，他們不能因為自己是世界經濟第二大國，便對人民進行種族滅絕。我不希望國際社會在希望達到符合自己利益的時，才打這張『維吾爾人牌』。」

作者: William Yang

責編: 鄒宗翰

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