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習近平宣布：大陸脫貧攻堅取得全面勝利

聯合報 / 記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸25日在北京人民大會堂高調舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」。新華社
大陸25日在北京人民大會堂高調舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」。新華社

中共中央總書記習近平今日宣告，在迎來中共成立100周年時刻，大陸脫貧攻堅戰取得全面勝利，現行農村貧困人口全部脫貧，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的任務。

中共25日上午舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，會上習近平向脫貧攻堅楷模頒獎，並發表了講話。講話中多次強調中共的領導與社會主義制度的優越。

習近平宣告，在現行標準下，中國大陸9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，完成消滅絕對貧困的任務。

「一部中國史，是一部中華民族同貧困做鬥爭的歷史。近代以後，由於封建統治的腐朽與西方列強的入侵，中國政局動盪、戰亂不已、民不聊生，貧困的夢魘更為嚴重地困擾著中國人民。」

習近平強調，中共成立之日，「就堅持把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為初心使命，團結帶領中國人民為創造自己的美好生活進行了長期艱辛奮鬥。」

他並說，新民主主義革命時期，中共帶領農民「打土豪、分田地」，實行「耕者有其田」，取得革命勝利，中共建政，帶領中國人民完成社會主義革命，確立社會主義基本制度；改革開放以後，中共團結帶領人民實施了大規模、有計劃、有組織的扶貧開發。

習近平並列舉中共十八大後的脫貧政策，2013年中共提出精準扶貧、2015年中共中央召開扶貧開發工作會議、2017年中共十九大將精準扶貧作為「三大攻堅戰」之一，進行全面部署。中共十八大後，平均每年1,000多萬人脫貧，相當於一個中等國家的人口脫貧。

習近平指出，改革開放以來，按照現行貧困標準計算，大陸7.7億農村貧困人口擺脫貧困；按照世界銀行國際貧困標準，大陸減貧人口占同期全球減貧人口70％以上。「縱覽古今、環顧全球，沒有哪一個國家能在這麼短的時間內實現幾億人脫貧。」

習近平強調，堅持中共的領導與社會主義制度，「就一定能夠辦成更多像脫貧攻堅這樣的大事難事」。

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