批陸箝制宗教自由 吳釗燮：自由世界還要忍受多久？

中國大陸公布新的「宗教教職人員管理辦法」，預計5月實施，規定中國宗教教職人員必須效忠共產黨等，外交部長吳釗燮昨天深夜在推特上表示，這樣的管理辦法等於共產黨是全中國宗教的神，對於中方的低劣行徑，自由世界還要忍受多久？

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上回覆媒體提問時表示，宗教教職人員管理辦法預計5月1日實施，規定教職人員必須效忠共產黨、宗教要中國化、實踐社會主義、維護國家統一等。

歐江安說，宗教教職人員管理辦法是中共箝制宗教自由的鐵證，其中明定宗教教職人員必須擁護中國共產黨的領導，使宗教「國家化」、「中共化」。中國政府無視宗教自由的普世價值，以及宗教不應受到政治箝制的珍貴傳統，企圖通過法律以中國共產黨領導宗教，這種做法將被珍惜自由民主的台灣人民所唾棄。

歐江安表示，外交部對此感到非常遺憾，也呼籲國際社會注意中國政府箝制宗教自由的趨勢。

歐江安表示，中國政府近來拆除教會及迫害教友的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，外交部非常關切，並將持續密切觀察相關情勢發展。政府將繼續強化與教廷及天主教會的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

吳釗燮昨天在推特表示，管理辦法授權教職人員熱愛祖國、擁護社會主義，簡單來說，共產黨是全中國宗教的神，對於中方低劣的行徑，自由世界還要忍受多久？