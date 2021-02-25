大陸近億人口脫貧 習近平感謝台灣同胞支持

大陸全國脫貧攻堅總結表彰大會今天上午在北京舉行，中共總書記習近平表示，大陸脫貧攻堅取得全面勝利，有9,899萬貧困人員全部脫貧。他要對包括台灣同胞在內積極參與和支持脫貧攻堅的各界人士表達感謝。

習近平表示，「經過全黨全國各族人民共同努力，在迎來中國共產黨成立一百周年的重要時刻，我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟！」

習近平說，他代表黨中央，向為脫貧攻堅作出貢獻的各級黨政軍機關和企事業單位，農村廣大基層組織和黨員、幹部、群眾，駐村第一書記和工作隊員、志願者，各民主黨派、工商聯和無黨派人士，人民團體以及社會各界，致以崇高的敬意！

向積極參與和支持脫貧攻堅的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞以及海外僑胞，向關心和幫助中國減貧事業的各國政府、國際組織、外國友人，表示衷心的感謝！

習近平還向大陸全國脫貧攻堅先進個人、先進集體進行表彰，向全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號獲得者頒獎。

大陸截至2020年7月共有1,500人犧牲在脫貧攻堅一線。大陸全國政協主席汪洋表示，經過8年持續奮鬥，脫貧攻堅取得全面勝利，困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性解決。