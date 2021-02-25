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陸委會「春暖花開」說 林郁方：一隻燕子帶不來夏天

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國政基金會上午召開「中共對台軍事威脅」座談會，圖為國家政策研究基金會國安組召集人林郁方。記者洪哲政/攝影
國政基金會上午召開「中共對台軍事威脅」座談會，圖為國家政策研究基金會國安組召集人林郁方。記者洪哲政/攝影

國政基金會上午召開「中共對台軍事威脅」座談會，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方表示，評估兩岸軍事現況，說中共已開始執行它的對台作戰計畫，並不為過，而兩岸本身機艦發生意外衝突的概率不應被低估。他說，新任陸委會主委邱太三近日有一番期待「兩岸關係春暖花開」的談話，但「一隻燕子帶來不夏天」，兩岸僵局目前看不出解方，其與國台辦對話內容形似駁火，兩岸僵局目前看不出解方。

林郁方表示，升開這項座談會目的並非要強調兩岸之間必然發生戰爭，更不是要強調台海即將爆發戰爭。但鑑於兩岸嚴重對立，他們一系列認真探究中共武力犯台的時機和方式，研究戰爭，才會重視和平。

他表示，他們不知中共是否對台海動手，更不知它何時動手。但只知民進黨近五年前再度執政後，北京對台灣日益不滿，不僅在外交上全力封殺中華民國，軍事上更對台灣進行壓迫。

他說，大批中共軍機和軍艦在台灣周遭不斷出現，2020年出現在台灣西南方空域的中共各型軍機已多達380架次，2021年1月1日至2月23日止，也已高達121架次。

林郁方說，為監控與驅趕進入我方防空識別區的中共戰機，國防部曾公布年度已派遣4132架次空中戰巡，空軍已耗升空成本新台幣41億元，造成我方飛行員與地勤人員精神與肉體上的負荷。他認為，中共已開始執行它的對台作戰計畫，並不為過，而兩岸本身機艦發生意外衝突的概率不應被低估。兩岸僵局目前看不出解方。

林郁方

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