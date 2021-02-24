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李小加去年薪酬4.4億元 年增逾1倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
港交所前行政總裁李小加。信報財經網
港交所前行政總裁李小加。信報財經網

李小加去年底卸任港交所行政總裁，港交所今（24）日披露，李小加去年收取的酬金總額約港幣1.2億元（約新台幣4.4億元），較2019年的港幣5,110.5萬元增加超過一倍。

香港經濟日報報導，港交所主席史美倫今日在業績公告中稱，謹代表公司上下感謝於2020年12月31日退任集團行政總裁的李小加先生在過去11年對公司及香港金融市場的傑出貢獻及領導。在李先生出任集團行政總裁期間，香港交易所由一家地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一。

李小加的酬金當中，包括薪金港幣931.5萬元、其他福利（假期薪酬、保險金、會籍費用、調遷津貼等）港幣536.9萬元、表現獎勵較2019年的港幣1,600萬元大增至8,070萬元，其中包括一筆經董事會批准的特別獎金3,000萬元，及退休福利支出港幣133.3萬元。

此外，李小加去年也收取以股份支付的僱員酬金福利港幣2,377.3萬元。據最新業績，港交所去年僱員費用及相關支出為港幣29.67億元，年增10%。

港交所公布財報，去年獲利港幣115億元，年增23%，營收港幣192億元，年升18%，雙雙創下歷史新高，獲利更是連三年創新高。

不過，受香港股票印花稅調升影響，港交所股價今收跌8.7%。

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