陸公務員超齡無法參加幹部遴選 「35歲焦慮」引社會共鳴

近日，陸媒《半月談》報導指出，有地方優秀基層幹部因為年齡超過了35歲，而無法參加「幹部遴選」。除此之外，在招聘市場中亦常常出現「年齡限35歲以下」、「1990年以後出生」、「24歲以上35歲以下」等有關年齡的門檻。

隨着這一社會現象的出現，「35歲焦慮」成為人們熱議的話題。有些消息亦都對這一話題進行放大，例如早前有傳言稱華為裁員35歲以上「老員工」、騰訊勸退35歲以上「高齡」員工等，雖然這類消息多數不能被證實，但卻也較容易引發社會共鳴。

「35歲以下」漸漸成為招聘公告中的門檻，亦有不少公司會不定期對35歲及以上的員工進行「勸退」、「分流」、「優化」。「你不要大聲責罵年輕人，他們會立刻辭職的。但是中年人，你可以往死裡罵，尤其是那些有房、有車、有孩子的」，這句話或許可以真切地反應出年齡超過35歲的職場人的困境。

據陸媒報導指出，年齡在35歲左右的職場人除了有豐富的經驗以外，在對工作的熱情、學習上進的激情、個人的體能、家庭生活等方面，與年輕人相比不具優勢。其次，資深員工的薪資比年輕員工要高，社保費用亦是一筆不小的開支，所以公司會招聘一些相對「便宜」的年輕人。

事實上，從工作效率、工作經驗、對公司的忠誠度來講，「35歲的人」則更具優勢。有丹麥企業的數據顯示，中年員工才是生產率最高的員工，員工平均年齡在37歲的時候，企業平均生產率達到最優。不只是中年，針對中國的研究指出，在非製造業的中國上市公司中，50歲以上的年長員工對公司的勞動生產率也有正面影響。

事實上，從整體投資酬率考量下，「35歲的人」更具優勢。圖擷自視覺中國

另外，根據《中國人力資本報告2020》顯示，1985至2018年間，中國勞動力人口的平均年齡從32.23歲上升到38.39歲，其中城鎮38.37歲，農村38.42歲。其實從一系列數據中，亦不難看出「從35歲後之後開始走下坡路」實則是個偽命題。

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文章授權轉載自《香港01》