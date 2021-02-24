英指聯合國等應不受限制訪新疆 陸外交部：早已邀請

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）22日在聯合國人權理事會上稱，酷刑、強制勞工及強制節育等在大陸新疆發生，聯合國人權高級專員巴切萊（Michelle Bachelet）或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆。大陸外交部24日批評「英國攻擊抹黑中國」，並表示「歡迎聯合國人權高專訪問新疆，中方早已向聯合國人權高專發出訪華並訪疆邀請。」

澎湃新聞報導，拉布22日在聯合國人權理事會上表示，酷刑、強制勞工及強制節育等在大陸新疆以「工業化規模」發生，聯合國人權高級專員巴切萊（Michelle Bachelet）或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆，人權理事會應就此通過決議。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於24日主持的例行記者會上回應，「英國濫用聯合國人權理事會的平台，傳播虛假信息，攻擊抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。」

汪文斌表示，歡迎各國人士到新疆走一走、看一看，親身感受新疆的繁榮發展和人民幸福生活，近年來，已有100多個國家的1200多名外交官、國際組織官員、記者、宗教人士等應邀訪問新疆，他們實地了解到新疆的事實和真相，認為在新疆所見所聞與西方媒體的報導完全不同。

汪文斌說，大陸國務委員兼外長王毅在聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議上重申，新疆地區的大門始終是敞開的。「我們歡迎聯合國人權高專訪問新疆，中方早已向聯合國人權高專發出訪華並訪疆邀請，雙方一直保持溝通。」

汪文斌指出，訪問的目的是促進雙方的交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查，堅決反對任何人利用此事進行政治操作，向中方施壓。