快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英指聯合國等應不受限制訪新疆 陸外交部：早已邀請

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
英國外交大臣拉布22日稱聯合國人權高級專員巴切萊或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆。大陸外交部回應，「中方早已向聯合國人權高專發出訪華訪疆邀請。」（圖／取自大陸外交部網站）
英國外交大臣拉布22日稱聯合國人權高級專員巴切萊或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆。大陸外交部回應，「中方早已向聯合國人權高專發出訪華訪疆邀請。」（圖／取自大陸外交部網站）

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）22日在聯合國人權理事會上稱，酷刑、強制勞工及強制節育等在大陸新疆發生，聯合國人權高級專員巴切萊（Michelle Bachelet）或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆。大陸外交部24日批評「英國攻擊抹黑中國」，並表示「歡迎聯合國人權高專訪問新疆，中方早已向聯合國人權高專發出訪華並訪疆邀請。」

澎湃新聞報導，拉布22日在聯合國人權理事會上表示，酷刑、強制勞工及強制節育等在大陸新疆以「工業化規模」發生，聯合國人權高級專員巴切萊（Michelle Bachelet）或其他獨立專家應「立即和不受限制」地進入新疆，人權理事會應就此通過決議。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於24日主持的例行記者會上回應，「英國濫用聯合國人權理事會的平台，傳播虛假信息，攻擊抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。」

汪文斌表示，歡迎各國人士到新疆走一走、看一看，親身感受新疆的繁榮發展和人民幸福生活，近年來，已有100多個國家的1200多名外交官、國際組織官員、記者、宗教人士等應邀訪問新疆，他們實地了解到新疆的事實和真相，認為在新疆所見所聞與西方媒體的報導完全不同。

汪文斌說，大陸國務委員兼外長王毅在聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議上重申，新疆地區的大門始終是敞開的。「我們歡迎聯合國人權高專訪問新疆，中方早已向聯合國人權高專發出訪華並訪疆邀請，雙方一直保持溝通。」

汪文斌指出，訪問的目的是促進雙方的交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查，堅決反對任何人利用此事進行政治操作，向中方施壓。

新疆 人權 聯合國

延伸閱讀

新疆「種族滅絕」討論不休 北京反擊外媒拷問

英外相擬訪中談香港問題 北京未點頭

新疆涉侵害人權 英國將籲聯合國派員調查

緬甸實彈鎮壓2死 示威潮擴大

相關新聞

中國商務部：已與CPTPP部分成員非正式接觸

中國擬申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態勢越見明朗。中國商務部官員今天說，中方已經和CPTPP的一些成員...

邱太三上任陸委會回應國台辦 用字遣詞比過去溫和多了

大陸國台辦24日召開例行記者會，首度回應新任陸委會主委邱太三的就任談話，並重申是否接受九二共識，是檢驗台灣當局所謂善意的...

大陸商務部：已與一些CPTPP成員非正式接觸

據央視新聞報導，在24日國務院新聞辦舉行的新聞發布會上，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，中國大陸積極考慮...

英指聯合國等應不受限制訪新疆 陸外交部：早已邀請

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）22日在聯合國人權理事會上稱，酷刑、強制勞工及強制節育等在大陸新疆發生，聯合...

駁涉疆聳人報導 王毅批無知炒作、汪文斌罵「豬八戒」

中國外交部長王毅22日以視頻方式出席聯合國人權理事會會議，他提到新疆地區從來就不存在「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓...

新疆「種族滅絕」討論不休 北京反擊外媒拷問

中國外交部周二(2月23日) 在例行記者會上，回應加、英、俄、日四國記者詢問有關新疆人權侵害疑慮，發言人汪文斌再次搬出「蓄意抹黑」和「干涉內政」等理由反駁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。