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邱太三指「九二共識」被對岸加新註解 馬英九批：非常不負責任

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
新任主委邱太三昨日表示，中國大陸九二共識做新註解，讓台灣民眾無法接受。記者潘俊宏／攝影
新任主委邱太三昨日表示，中國大陸九二共識做新註解，讓台灣民眾無法接受。記者潘俊宏／攝影

陸委會新任主委邱太三昨日表示，中國大陸對「九二共識」做了新的加註，讓台灣民眾無法接受，前總統馬英九今反批，自己任內依照九二共識，使兩岸和平繁榮、穩定外交關係，但民進黨做不到，至今拿不出任何替代方案，卻找藉口批評，非常不負責任。

邱太三昨正式接任新任陸委會主委，談到九二共識時表示，他無法理解「如果一個方法做了一次無法達到正面效果，為何還要一直做？」針對中國大陸對於九二共識內涵上，有不同的解讀且加上新的加註，讓台灣民眾無法接受。

馬英九今早出席「228事件74周年追思音樂會暨座談會」前接受聯訪，反批邱太三上述的發言是「找藉口」，強調自己執政8年來實施九二共識，使兩岸和平繁榮、穩定外交關係，「他們（民進黨）做不到，就不願意做，到現在也拿不出任何替代方案，若還要這樣批評，是非常不負責任的」。

九二共識 邱太三 馬英九

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