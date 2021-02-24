新疆「種族滅絕」討論不休 北京反擊外媒拷問

中國外交部周二(2月23日) 在例行記者會上，回應加、英、俄、日四國記者詢問有關新疆人權侵害疑慮，發言人汪文斌再次搬出「蓄意抹黑」和「干涉內政」等理由反駁。

針對加拿大眾議院宣布將新疆人權侵害定義為「種族滅絕」，並以冬奧為抵制目標，汪文斌說：「加拿大一些政客公然將體育運動政治化，完全違背了奧林匹克憲章精神、損害了國際奧林匹克運動和各國運動員的利益。 」

他也再次表示，出來向西方媒體爆料的維族女子在「編造涉疆謊言」，他批評圖爾遜娜依·孜堯登接受BBC訪問時說新疆教培中心存在對婦女的「系統性性侵」是「制造了一個聳人聽聞的假消息」。

他質疑圖爾遜娜依·孜堯登說辭與先前接受其他外媒采訪時不同，是「抵達美國幾個月後，在受到一些勢力的『培訓』之後就改變了說法」。

日本媒體追問汪文斌，性侵受害者對外公開自身經歷有時需要比較長的時間，圖爾遜娜依·孜堯登可能也會有各種顧慮。汪文斌回應道:「圖爾遜娜依在不止一個問題上說的話與事實不符。事實證明，她在不止一個問題上撒了謊、造了謠」，所以她的指控不可信。

俄新社記者問道，除了西方外長，土耳其外長也在聯合國人權理事會上就新疆維吾爾族人權狀況表達了擔憂。汪文斌沒有正面回應，但說「希望土方客觀理性看待有關問題，維護中土雙邊關系大局」。

加拿大記者詢問中方是否派了工作組就新疆存在「系統性性侵」問題來進行調查。汪文斌則表示沒有聽說。

另有記者提問，維吾爾族女子在境外講述自己的經歷，但在中國境內卻沒有機會發表同樣的言論，與他們可以自由地、不受懲罰地公開自己的經歷有關。汪文斌表示，新疆婦女「當然可以毫無擔心地來講述她們的經歷、她們的情況、她們的所思所感」。

加拿大記者引述中國外交部近期稱加拿大15萬名原住民兒童被送進了寄宿學校，詢問汪文斌2017年以來有多少新疆人被送進中方稱為教培中心的地方？

汪文斌沒有回復數字，只說:「我可以告訴你，新疆教培中心的學員早已結業，現在大都過上了正常的生活，融入了社會。 」

22日加拿大眾議院無異議通過了一項不具約束力的動議，稱北京迫害新疆維吾爾人的行為已構成了「種族滅絕」，並且投票通過一項與2022北京冬奧相關的修正案，強調如果中國持續迫害維吾爾人權，加拿大政府應該呼籲國際奧會將2022的冬奧移師到別的國家舉辦。

歐盟再促聯合國調查新疆人權侵害

歐盟外交政策負責人博雷爾 (Josep Borrell)周二 (2月23日)呼籲中國允許聯合國人權事務負責人巴切萊特訪問並調查外界指控新疆維吾爾穆斯林和西藏人受虐的事件。

博雷爾在日內瓦的聯合國人權理事會上發言時說 ：「我們再次敦促中國允許包括高級專員巴切萊特在內的獨立調查員有意義地進入新疆。在國際社會的嚴正關切下，獨立、公正和透明的評估至關重要。」

翻譯: 鄒宗翰

責編: 張慈

來源: 中國外交部、路透社

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