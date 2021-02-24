國台辦反問邱太三：何以春暖花開會成秋風蕭瑟？

陸委會新任主委邱太三昨日表示，不清楚大陸對「台獨」的定義為何，也稱大陸對「九二共識」加了新註解後，已讓台灣民眾無法接受。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天上午指出，過去4年，民進黨政府與台獨單方推翻體現一個中國原則的「九二共識」，「大家都看得清楚，難道他們不清楚？」

馬曉光並稱，只講「春暖花開」是不夠的，應思考為什麼春暖花開的局面被民進黨政府一手摧殘，變成秋風蕭瑟？

邱太三23日上任陸委會主委，他在談話中表示，兩岸交流勢必要恢復，期待兩岸能夠「春暖花開」。馬曉光上午回應，兩岸關係曾經有過春暖花開。春暖需要有東風，花開需要有雨露。東風、雨露就是「九二共識」。如果台灣的先生們有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持「九二共識」的共同政治基礎上來。

對於台灣媒體追問，邱太三指不清楚大陸對台獨的定義，馬曉光表示，過去4年多來，民進黨政府和「台獨」勢力單方面推翻體現一個中國原則的「九二共識」，干擾和阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞的切身利益，樁樁件件，罄竹難書，大家都看得很清楚，難道他們看不清楚？

對於邱太三的九二共識之說，馬曉光表示，只講春暖花開是不夠的，要思考為什麼有過春暖花開？為什麼曾經的春暖花開局面被民進黨當局一手摧殘，變成秋風蕭瑟？

他還特別再度解釋「九二共識」的來龍去脈與定義，馬曉光稱，1992年大陸海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

馬曉光說，海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

馬曉光指出，共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。