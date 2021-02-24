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新聞眼/模糊以對甚至裝糊塗，邱太三能解兩岸僵局？

聯合報 / 記者李仲維
邱太三（右）23日從陳明通（左）手中街下陸委會主委的印信。聯合報系資料照
邱太三（右）23日從陳明通（左）手中街下陸委會主委的印信。聯合報系資料照

新任陸委會主委邱太三昨天走馬上任，他雖然期待兩岸春暖花開，也認為後疫情時代的兩岸交流勢必會恢復，但他對如何處理九二共識並沒有提出新解，對北京當局畫下的台獨紅線更是裝糊塗，是他有所保留？還是蔡總統根本還沒把化解兩岸僵局的解方交給他？

邱太三在上任前夕犯了一個技術性錯誤，他接受媒體訪問時拋出將針對涉及台灣科技命脈的相關領域，推動修正「營業秘密法」等相關法案。陸委會成立30年以來，罕見一個還沒上任，就提出針對性修法意見的首長，況且陸委會並不是這項法案的主管機關。對此，他面對記者追問時已有所收口，僅表示該法範圍廣泛，部分業者有所擔憂，未來如何處理，還要廣徵企業及各部會的意見。

綜觀邱太三昨天的發言，關鍵字是「務實」，沒有挑釁對岸的刺激性用語，對疫後的兩岸關係有不少主觀期待，但在關鍵問題上，卻又模糊以對，甚至在裝糊塗。

對於如何處理九二共識的問題，邱太三不脫民進黨的基調，即兩岸僵局圍繞在九二共識上打轉，是無解的，但他初上任，也拿不出九二共識的替代方案，他只能期待從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積兩岸的互信，藉此克服更高層次的問題。

邱太三應該更清楚說明的是，後疫情時代兩岸交流勢必會恢復的立論依據為何？如果兩岸未來只是恢復民間交流或人民往來，無涉官方之間的溝通或接觸，那和疫情之前的兩岸關係有何不同？還有另一種可能是，他並沒有把蔡總統交給他的錦囊妙計說出來，例如扁政府時期曾經用過的兩岸協商「複委託」機制、啟動兩岸之間的多軌對話等等。

對於北京當局一再要求美國政府停止縱容甚至支持台獨分裂勢力，邱太三沒有疾言厲色向北京嗆聲，他甚至有點用裝糊塗的態度來迴避台獨議題，這或許是迄今他與前任主委陳明通最大的差異之處。

在溫和不帶刺激的基調下，邱太三上任首秀有點平淡，聞得到一些新氣息，但又沒看到實際的菜色，至於陸方對他的回應為何，應該很快便見分曉。

邱太三 九二共識 北京

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