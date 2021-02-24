台陸委會新主委邱太三稱不清楚對岸對「台獨」的定義

（德國之聲中文網）本周二（2月23日），曾擔任過台灣陸委會副主委的邱太三正式接掌陸委會主委一職。卸任的主任陳明通改任國安局局長。

台灣《自由時報》報道稱，邱太三致詞時強調，“他都持續關注中國情勢的演變，更重要是台灣能不能確保自己的國家主權，及引以為傲的台灣民主，這是任何一個政府都責無旁貸的”。

他說，“接任陸委會主委是‘有恃無恐’，會秉持蔡英文總統指示，在堅定國家主權和台灣民主原則下，面對後疫情時代兩岸交流也會恢復，勢必要能有系統推動、建置。這段時間有很多兩岸好朋友、兩岸人民共同的期待，期待兩岸未來能夠春暖花開，無論如何赴湯蹈火、在所不惜”。

“陸委會或政府向來對‘中國大陸’從來沒有惡意過”

台灣中廣新聞網報道稱，邱太三重回陸委會，外界對蔡英文政府的這項人事安排的解讀是“對大陸釋出善意”。邱太三在就職儀式上回應表示，不知道善意的解讀是什麼角度，但是陸委會或政府，向來對“中國大陸”從來沒有惡意過。報道稱，在兩岸關系惡化後，從蔡英文總統到部會首長，都以“中國”稱呼對岸，邱太三今天走馬上任，改回“中國大陸”稱謂。

邱太三表示， 期許雙方能夠務實面對兩岸關系，在正面效益下，積極推動兩岸交流，兩岸在政治層次方面比較敏感，源於雙方互信不夠，可以從非政治層面，例如經濟、社會、文化方面交流，累積彼此互信。

“九二共識”——“如何做新的處理、務實地看待，才是重點”

在被問到對於“九二共識”的看法，邱太三說，他無法理解“如果一個方法做了一次無法達到正面效果，為何還要一直做？”他表示，“兩岸對於九二共識內涵上，有不同的解讀，況且對岸加上新的加注後，引發部分台灣民眾無法接受，如何做新的處理、務實地看待，才是重點”。

2016年，蔡英文在當選中華民國總統後，承認九二香港會談的歷史事實，但不承認存在“九二共識”。並主張九二共識是國共兩黨私下所形成的共識，不代表台灣整體意見。主張以民主程序建立的新共識來取代。此後兩岸關系轉淡，北京方面堅持“兩岸同屬一個中國，反對台獨”。

今年1月17日，中共中央對台工作會議在北京召開。 中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在會議上再次強調“堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決遏制‘台獨’分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關系和平發展、融合發展，推進祖國統一進程”。

“不太清楚對岸對於‘台獨’的定義為何”

在今天的就職儀式上，有媒體問中國外長王毅22日發表演說時呼籲美國“停止縱容台獨”，邱太三對此有何回應？邱太三回答說， “兩岸交往幾十年，大家對某些名詞定義可能雞同鴨講”。他說，陸方的台獨概念，在台灣本來就眾說紛紜。他強調身為中華民國政府、台灣，堅持底線就是國家主權以及台灣民主。他說他不太清楚對岸對於“台獨”的定義為何，會再進一步​​了解。

兩岸可否盼來“春暖花開”？

去年12月16日，美國奧巴馬政府時期前亞太助卿、拜登政府印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）應邀以視頻形式參加在台北召開的“2020台美日三邊印太安全對話”發表演講時表示，盼望看到兩岸恢復“某種程度的對話”。

他說，美國應開放並鼓勵兩岸和平對話，因兩岸進行有效、寧靜的對話符合各方的最佳戰略利益。美國的最終責任是確保信譽與承諾，維護台海和平、穩定，傳遞美國與台灣往來是因為美國挺台。但美國也不反中，仍希望在特定議題上與中國發展建設性關系，同時尋求與台灣發展建設性關系。

《中國時報》發表客座分析文章稱， 蔡英文指派邱太三接掌陸委會主委目的是“一兼二顧台美與兩岸關系”。 銘傳公共事務系教授楊開煌接受《聯合報》采訪時說，兩岸關系已發生三大變化，不是調整人事、說兩句話表達善意，就能奏效。

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