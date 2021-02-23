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大陸外交部開通嗶哩嗶哩帳號 首發影片吸引200萬人觀看

香港01 / 彭琤琳
大陸外交部發言人辦公室官方帳號，開通影片平台嗶哩嗶哩帳號。圖擷自bilibili
大陸外交部發言人辦公室官方帳號，開通影片平台嗶哩嗶哩帳號。圖擷自bilibili

大陸外交部發言人辦公室官方帳號周一（22日）入駐影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili、B站），當晚發佈4條影片，內容均來自當日外交部新聞發布會，截至周二（23日）上午10點，該帳號已吸引75萬名B站用戶關注。

陸外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上宣布，外交部發言人辦公室新媒體再添一名新成員，此外嗶哩嗶哩帳號也正式開通，他還說，期待廣大網友通過微信、微博、抖音、快手、微信視頻號、嗶哩嗶哩等新媒體平台一起關注、支持大陸外交。

據陸媒報導，B站熱搜榜上「外交部來B站了」周一晚間迅速攀升至榜單冠軍位置，其中外交部發言人辦公室嗶哩嗶哩帳號正式開通，這條短片吸引逾200萬人圍觀和獲得9600多條彈幕（影片跑馬燈），不少B站用戶都發出「來了來了」、「歡迎歡迎」、「排面」等彈幕。

而在評論區內，「共青團中央」、「中國火箭軍」、「新華社」等官方帳號也有留言表示歡迎。據悉，外交部近期已入駐國內多個流行短視頻網站，其中在抖音平台上，「外交部發言人辦公室」認證帳號已有1411萬粉絲，收穫6961萬次點讚，而在快手平台上，「外交部發言人辦公室」認證帳號也積累了411萬粉絲。

延伸閱讀：

陸外交部新任發言人汪文斌亮相 曾任中國駐突尼斯大使

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文章授權轉載自《香港01》

外交部

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