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期待新氣象 陸委會新主委邱太三與大陸台商有約

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
陸委會主委23日交接，行政院政務委員羅秉成（中）由卸任主委陳明通（左）手上接過印信，交給新主委邱太三（右）。記者潘俊宏／攝影
陸委會主委23日交接，行政院政務委員羅秉成（中）由卸任主委陳明通（左）手上接過印信，交給新主委邱太三（右）。記者潘俊宏／攝影

海基會代理董事長許勝雄22日晚間請大陸台商喝春酒，與會人士多想打聽陸委會新主委邱太三上任後，能否為兩岸關係打開新局面？原定出席的邱太三因台中有行程未能趕上，但已與台商相約3月初返回大陸工作崗位前見面，大家充滿期待。

受到疫情影響，海基會取消原定18日舉辦的大陸台商春節聯誼活動，改成小範圍春酒聚會，地點選在圓山飯店，席開五桌，約三、四十人受邀。除了許勝雄，主辦方出席的還有陸委會主委陳明通、海基會副董事長兼秘書長詹志宏與陸委會官員。

時間剛好，23日一早陸委會新舊主委交接，人事變化成為22日晚間台商春酒的話題焦點，大家敬酒賀年之餘，也私下探聽新人事布局，是否有助於重啟兩岸溝通對話。據了解，現場有官員答道，「陸委會的負責人都換了，當然會有新氣象」。

包括大陸全國台企聯榮譽會長張漢文、台企聯常務副會長葉春榮和劉璟芳、珠海台商協會會長葉飛呈等人都參加了春酒活動。

雖然聚會中未安排台商發言，但有會長抓起麥克風致詞，表示台商祝福陳明通一路從陸委會主委高升到國安局長，不要忘了與台商建立的感情，尤其台商在兩岸交流中創造了溝通平台，值得重視與珍惜，也期待兩岸關係會更好。任上最後一次參與台商活動的陳明通，在回應時表達了感謝之意。

據了解，海基會原先通知台商，新主委邱太三會現身，不過臨時傳來因台中行程未能趕回，但也相約春節元宵過後、下月台商返回大陸工作崗位前，與台商見面交流。

台商指出，邱太三過去陸委會副主委任內在兩岸工作上展現了靈活度，「台商寄予厚望，希望這次人事調整，能開啟恢復兩交流的契機」。

許勝雄也分享了他代理董事長的工作體會。他告訴與會台商，即使當前兩岸關係低迷，但海基會並非沒事做，往常一年要處理上萬件因兩岸交流衍生的案件 ，現在每天平均至少仍要處理15件以上，「非常辛苦」。他也感謝台商長時間以來提供給海基會的協助。

     

台商 陸委會 海基會

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