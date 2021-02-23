香港中文大學撒粉案再拘兩人 宿舍導師也被捕

香港中文大學上月中發生有人向保安撒不明粉末案件，《香港01》報導，警方日前已就案件拘捕5人，2月23日警方稱再拘捕2名男子。

《立場新聞》指，警方以涉嫌「非法集結」與「襲擊他人意圖導致不做出某些作為」拘捕兩名男子，均為中大學生。兩名男子據稱參與當日事件，現被扣留調查。

23日，另有一名宿舍導師於宿舍被捕。中大善衡書院學生會干事會在社交網站發出貼文指，一名書院職員於當天早晨七時半至八時半被便衣警員拘捕，同時做出證據搜查，據悉該職員為何添堂6樓宿舍導師。香港中文大學為一所書院制大學，共有九所書院，善衡書院為其中一所書院。宿舍導師一般是中大全職教職員、或全日制研究生。

書院表示在早上七時半左右，有十多名便衣警察連同數名保安組人員在何添堂舍監陪同下，帶有法庭許可的搜查令進入何添堂範圍，整個拘捕過程在程序下於上午八時半完成，期間警方並沒有進入宿舍其他範圍。

前5名被捕者均獲釋

《香港01》報導，中大撒粉案發生於1月11日開學日，當時有8名身穿黑衣的人事推倒欄桿，朝55歲男保安潑不明粉末，其後四散。該保安事後眼部不適送醫。

《香港01》報導，案發當時20歲曹姓男子當場被捕，涉嫌「公眾地方行為不檢」及「普通襲擊」罪名。之後警方又陸續在沙田、荃灣和上水區拘捕3名男子，年齡介於19到22歲之間，涉嫌「非法集結」與「襲擊他人意圖導致不做出某些作為」罪名。1月26日傍晚，另一名涉案被通緝、現年22歲中大男學生自行前往荃灣警署自首。5名被捕者均獲保釋。

中大校友批犯案者「暴徒」

1月26日《立場新聞》報導，新界南總區刑事總部警司陳志昌向傳媒交代案情稱有5人涉案、4人被捕並呼籲自首，又稱不排除拘捕更多人時，全程以「暴徒」形容涉案學生。

他指「多名黑衣暴徒」事發當日以不明粉末及雞蛋撒向中大保安員，又推倒鐵欄及枱凳，大肆破壞隨後四散，又稱懷疑他們因不滿中大保安核證進入校園人士身份的措施，欲透過襲擊令校方不執行相關措施。

陳志昌又稱自己與案件主管均是中大校友，批評涉案學生「有組織地利用近乎黑社會的暴力手法，對保安進行欺凌及攻擊」，稱對此感難過及遺憾，又提及有學生組織事後於網上淡化事件為保安與學生的衝突，「為暴徒開脫」，稱對其「卑劣暴力行為及無恥的狡辯」予以譴責。

當天傍晚被通緝者即自首。

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