聽新聞
test
0:00 / 0:00
中印衝突無阻金磚合作 大陸支持印方舉辦今年會議
自去年中起，中印邊境衝突時斷時續，是否會影響金磚合作時，大陸外交部發言人汪文斌22日表示，中方高度重視金磚合作機制，始終致力於深化金磚戰略夥伴關係，鞏固金磚團結合作的積極勢頭，中方支持印方主辦今年的金磚國家會議，願同印方及其他的金磚國家一道，繼續加強各領域的溝通合作。
香港經濟通通訊社報導，大陸、巴西、俄羅斯、印度、南非被稱為「金磚五國」，由於金磚國家人口和國土面積在全球佔有重要市占，是世界經濟增長的主要動力之一。
印度今年將擔任金磚國家輪值主席國，主辦第13次峰會，這是該組織成立以來印度第三次擔任輪值主席國，前兩次分別在2012年和2016年。
汪文斌表示，金磚國家是具有全球影響的新興市場國家和發展中國家的合作機制，近年來金磚國家的凝聚力日益增強，務實合作不斷深入，影響力持續上升，成為國際事務當中一支積極穩定和建設性的力量。
汪文斌強調，中方願同印方及其他的金磚國家一道，繼續加強各領域的溝通合作，鞏固經濟、政治、人文三輪驅動的合作架構，拓展「金磚+」合作，推動金磚合作不斷走深走實、行穩致遠，為國際社會戰勝新冠肺炎疫情、恢復世界經濟、完善全球治理作出金磚貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言