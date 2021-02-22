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國際關注新疆人權 王毅：西方長期歪曲誤解中國

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸外長王毅。（中國網）
中國大陸外長王毅。（中國網）

據星島網，新疆人權問題近日受到國際關注。英國外相拉布的辦公室指，他將在聯合國人權事務委員會上，譴責中國及俄羅斯的人權狀況，並會要求聯合國人權事務高級專員辦事處或其他獨立調查人員，到新疆進行緊急及不受限制的調查。

另外，加拿大國會亦將於當地周一，針對新疆維吾爾族人權問題進行表決，以定調中國是否在新疆犯下種族滅絕罪行。

大陸國務委員兼外長王毅在一個論壇上，就國際對中國人權及民主狀況的批評作出回應，他認為，西方國家在有關問題上長期嚴重歪曲誤解中國，但中國是始終堅持並發展人民民主、保護並促進人權發展的國家。

王毅表示，中共建政以來，8億以上人口實現脫貧，新疆及西藏等少數民族聚居地區更是「中國人權進步的典範」。王毅指，實現民主並無固定模式或標準答案，中國實行社會主義民主政治，堅持中國共產黨領導、人民當家作主及依法治國三者有機統一，是一種全過程的民主，體現人民的意志，符合中國的國情。

王毅又表示，中國將生存權及發展權作為首要的基本人權，在抗擊新冠肺炎疫情上，中國亦全力保障生命健康權，不惜一切代價，以最快的速度遏制疫情蔓延。

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