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中印衝突 共軍團長祁發寶顱骨曾大範圍碎裂

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍南疆軍區某邊防團團長祁發寶。（中國軍網）
中共解放軍南疆軍區某邊防團團長祁發寶。（中國軍網）

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。大陸《解放軍報》上周五（19日）首次披露當時細節，除了證實4名解放軍陣亡，南疆軍區某邊防團團長祁發寶當日亦成為印方的重點攻擊目標，頭部重創。

央視網報導，經大陸陸軍軍醫大學附屬醫院救治，祁發寶已於農曆新年前康復。

報導指出，祁發寶於農曆新年前康復，並於年初九與朋友見面合影。甘肅武威市是祁發寶的家鄉，當地政府昨日亦派出慰問團遠赴新疆探望。祁發寶介紹自己的受傷情況時，手上拿著一個3D列印的顱骨模型，當中部分位置有較大面積的缺損，而祁發寶的頭部依舊看到清晰的傷痕，可見當時頭骨有大範圍碎裂。

據央視新聞報導，祁發寶戍邊20多年期間，曾遭遇幾十次暴風雪和泥石流，13次與死神擦肩。2005年7月，祁發寶騎馬巡邏途經一段不足50厘米寬的馬道時，軍馬突失前蹄摔下懸崖，他被重重摔在懸崖邊上，後背被劃出6、7道傷口，鮮血直流。

身處高原，祁發寶和戰友在巡邏時會遭遇暴風雪的襲擊。他們曾在翻越海拔5000多米的某達坂時，巡邏車的4個車輪都陷入積雪中，道路也被大雪覆蓋。當時，生病未癒、四肢無力的祁發寶立即取起鐵鍬開始挖雪，直至6小時後才打通5公里的道路，他卻突發肺水腫，因搶救及時才挽回性命。

戍邊逾20年，祁發寶與家人總是聚少離多，但他已將軍營當成家，將戰士們當成家人，「親人的感情債可以慢慢還，戍邊大事耽誤不起」。對於多次經歷生死，面對肩上的責任時，祁發寶認為並非所有人都能理解他的選擇，「但我無怨無悔！」

解放軍 央視

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