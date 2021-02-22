陸港澳辦主任夏寶龍闡述「愛國者治港」標準 列5大原則

大陸全國港澳研究會今天上午舉行視訊研討會，討論落實「愛國者治港」、改革香港選舉制度等議題。大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在會上闡述「愛國者治港」的標準和要求，並列出5個原則，確保香港管治權牢牢掌握在「愛國愛港者」手中。

據星島網報導，夏寶龍指出，（中國大陸）愛國者必然真心維護大陸國家主權、安全、發展利益。反中亂港者則相反，不僅不會維護大陸國家主權、安全、發展利益，還會蓄意從事危害大陸國家主權、安全、發展利益的活動。

他並指，愛國者必然尊重和維護大陸的根本制度和特別行政區的憲制秩序。而愛國者也必然全力維護香港的繁榮穩定。而香港「黑暴」「攬炒」「港獨」分子不惜把香港毀掉，以此來裹挾民眾，脅迫北京。

夏寶龍表示，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度。落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要「抓緊完善有關選舉制度」，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。

他提出必須堅持5大原則：一，必須嚴格依照（大陸）憲法和（香港）基本法辦事。二，必須尊重大陸中央的主導權。三，必須符合香港實際情況。四，必須落實行政主導體制。五，必須有健全的制度保障。

5大原則詳情如下：

一，必須嚴格依照（大陸）憲法和（香港）基本法辦事。「進一步完善香港的選舉制度」，就是在憲法和基本法規定的框架內，在總結香港回歸以來「一國兩制」實踐經驗教訓的基礎上，堵塞有關法律漏洞。香港的選舉制度要實現這樣的效果：既充分尊重公眾的民主權利，又切實維護大陸國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又切實保障大陸中央對香港的全面管治權；既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人進入特別行政區政權機關。

二，必須尊重大陸中央的主導權。創設特別行政區、建立特別行政區的制度，權力在大陸中央。選舉制度是香港特別行政區政治制度和政治體制的重要組成部分，完善有關選舉制度必須在大陸中央的主導下進行。尊重大陸中央的主導權與尊重特別行政區政府依法處理相關事務的權力並不矛盾。在完善有關選舉制度的過程中，大陸中央政府必定會與特別行政區政府深入溝通，並充分聽取香港社會各界的意見。

三，必須符合香港實際情況。香港選舉制度絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度。符合香港實際情況、有利於維護大陸國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好的制度。

四，必須落實行政主導體制。香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制。行政長官在特別行政區政權架構及其運行中處於主導和核心位置。完善選舉制度，要多考慮如何改善行政與立法機關的關系，不斷提高特別行政區政府的施政效能，提升特別行政區的治理能力和水平，促進良政善治。要多考慮如何推動實現定分止爭、凝聚共識，從而把各方面力量彙聚到發展經濟、改善民生這個第一要務上來。

五，必須有健全的制度保障。「愛國者治港」必須落實在制度上。要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據。