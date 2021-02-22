廣東地方公安及政法高層加入駐港國安公署

大陸中央駐港國安公署成立七個多月，除了署長鄭雁雄和兩名副署長李江舟、孫青野，官方未披露編制和架構。港媒披露，香港潮屬社團總會第十屆會董就職典禮昨天舉行，中山市副市長、公安局長鄭澤暉和佛山市委常委、政法委書記鄧建偉，以駐港國安公署局長的身分參加，將強化國安公署力量。

據星島日報報導，潮屬社團總會由陳振彬擔任會董會主席，林建岳擔任監事會主席，特首林鄭月娥、國安公署副署長李江舟、立法會主席梁君彥擔任慶典主禮嘉賓。總會發布的新聞稿披露，國安公署局長鄭澤暉、鄧建偉也作為重要嘉賓與會，排名在教育局局長楊潤雄等幾名局長之後，警務處副處長蕭澤頤之前。這也標誌著國安公署逐漸在香港公開化，增強透明度。

據報導，鄭澤暉出生於一九七三年五月，汕頭人，畢業於廣東中山大學國際貿易專業，之後在廣東省外經貿廳工作。他曾任外經貿廳廳長梁偉發秘書。梁偉發擔任省公安廳廳長，他擔任省公安廳辦公室主任，後來曾任省公安廳治安局局長，二○一六年空降中山擔任副市長、公安局長，雖已來港工作，但仍未免去中山的職務。

鄧建偉是佛山人，五十七歲，長期在省公安廳任職，先後在入境管理處、刑偵局、宣傳處等部門工作，曾任省公安廳禁毒局局長，有文章形容他扛得「槍桿子」、拿得「筆桿子」。二○一七年擔任佛山市副市長、公安局長，二○一九年升任佛山市委常委、政法委書記。

林鄭月娥致詞說，過去一年，香港局面隨著國安法的實施由亂向治，但同時飽受新冠疫情衝擊。她讚揚總會全力支持香港國安法，支持特區政府依法維護國家安全，支持香港警隊堅定執法；在抗疫方面，總會充分發揮潮籍人士團結互助的精神，為有需要的人伸出援手。