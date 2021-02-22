快訊

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

獨／民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東地方公安及政法高層加入駐港國安公署

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
潮屬社團總會第十屆會董就職。（取自星島日報）
潮屬社團總會第十屆會董就職。（取自星島日報）

大陸中央駐港國安公署成立七個多月，除了署長鄭雁雄和兩名副署長李江舟、孫青野，官方未披露編制和架構。港媒披露，香港潮屬社團總會第十屆會董就職典禮昨天舉行，中山市副市長、公安局長鄭澤暉和佛山市委常委、政法委書記鄧建偉，以駐港國安公署局長的身分參加，將強化國安公署力量。

據星島日報報導，潮屬社團總會由陳振彬擔任會董會主席，林建岳擔任監事會主席，特首林鄭月娥、國安公署副署長李江舟、立法會主席梁君彥擔任慶典主禮嘉賓。總會發布的新聞稿披露，國安公署局長鄭澤暉、鄧建偉也作為重要嘉賓與會，排名在教育局局長楊潤雄等幾名局長之後，警務處副處長蕭澤頤之前。這也標誌著國安公署逐漸在香港公開化，增強透明度。

據報導，鄭澤暉出生於一九七三年五月，汕頭人，畢業於廣東中山大學國際貿易專業，之後在廣東省外經貿廳工作。他曾任外經貿廳廳長梁偉發秘書。梁偉發擔任省公安廳廳長，他擔任省公安廳辦公室主任，後來曾任省公安廳治安局局長，二○一六年空降中山擔任副市長、公安局長，雖已來港工作，但仍未免去中山的職務。

鄧建偉是佛山人，五十七歲，長期在省公安廳任職，先後在入境管理處、刑偵局、宣傳處等部門工作，曾任省公安廳禁毒局局長，有文章形容他扛得「槍桿子」、拿得「筆桿子」。二○一七年擔任佛山市副市長、公安局長，二○一九年升任佛山市委常委、政法委書記。

林鄭月娥致詞說，過去一年，香港局面隨著國安法的實施由亂向治，但同時飽受新冠疫情衝擊。她讚揚總會全力支持香港國安法，支持特區政府依法維護國家安全，支持香港警隊堅定執法；在抗疫方面，總會充分發揮潮籍人士團結互助的精神，為有需要的人伸出援手。

國安法 公安 香港

延伸閱讀

聯合報社論／善於創造假想敵的國安會議

影／江啟臣指蔡政府國安側重兩岸關係

影／國安高層異動藍營質疑搞小圈圈玩大風吹 王定宇駁

國安後內閣調整？蘇貞昌：總統有跟我談國安布局都尊重

相關新聞

香港數位監控再升級？「安心出行」APP引民慮

進入上述場所前，市民需要出示手機上的「安心出行」追蹤程式，核實自己並非高危確診者。換言之，除非閣下完全不再外出消費，新措施變相等同強制全港市民實名登記政府監控系統。而政府更一再提醒，為了全面防疫，市民應該合作，暫時放下個人隱私。魔鬼已經不在細節，而是赤裸裸的站在面前，避無可避。

王毅對美喊話：停止縱容支持「台獨」分裂勢力

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今天在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式致詞時向美國喊話，中方希...

崔天凱：台灣、香港和疆藏等問題 北京沒退讓餘地

中國大陸駐美大使崔天凱表示，中美雙方要坦誠溝通，明確政策邊界，從而有效管控分歧，聚焦合作。

廣東地方公安及政法高層加入駐港國安公署

大陸中央駐港國安公署成立七個多月，除了署長鄭雁雄和兩名副署長李江舟、孫青野，官方未披露編制和架構。港媒披露，香港潮屬社團...

東北3省放開計畫生育？ 官方轉保守

大陸東北三省可能率先試辦放開計畫生育引發各界熱議。港媒引述中國大陸去年一項大型調查顯示，近五成三的受訪者贊成取消計畫生育...

高調紀念華國鋒 習搶歷史詮釋權

今年是中共建黨一百周年，中共強化「習核心」領導地位延伸到黨史領域。中共總書記習近平日前首度提出「建立正確黨史觀」，同時中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。