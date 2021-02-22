聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅對美喊話：停止縱容支持「台獨」分裂勢力
中國大陸國務委員兼外交部長王毅今天在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式致詞時向美國喊話，中方希望美方能夠尊重中國的核心利益，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行。
據環球網報導，王毅表示，如何推動中美關係重回正軌，首先要相互尊重，不干涉彼此內政。這是國際交往的基本準則。對於中美這樣的大國而言，更應相互尊重，不能總想著改變對方，壓制對方，甚至打倒對方。這樣的企圖從來沒能得逞，今後也不可能，只會無謂地製造矛盾甚至衝突。
王毅強調，中方一貫尊重美國人民的自主選擇，樂見美國保持良好發展勢頭，從不干涉美國的內政。中方無意挑戰或取代美國，願與美國和平共處，共同發展。同樣，中方希望美方也能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。
王毅說，做到了真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言