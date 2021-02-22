王毅對美喊話：停止縱容支持「台獨」分裂勢力

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今天在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式致詞時向美國喊話，中方希望美方能夠尊重中國的核心利益，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行。

據環球網報導，王毅表示，如何推動中美關係重回正軌，首先要相互尊重，不干涉彼此內政。這是國際交往的基本準則。對於中美這樣的大國而言，更應相互尊重，不能總想著改變對方，壓制對方，甚至打倒對方。這樣的企圖從來沒能得逞，今後也不可能，只會無謂地製造矛盾甚至衝突。

王毅強調，中方一貫尊重美國人民的自主選擇，樂見美國保持良好發展勢頭，從不干涉美國的內政。中方無意挑戰或取代美國，願與美國和平共處，共同發展。同樣，中方希望美方也能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。

王毅說，做到了真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。