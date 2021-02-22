快訊

用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

曾文水庫蓄水率只剩15% 台水：25日起嘉南地區減量供水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅對美喊話：停止縱容支持「台獨」分裂勢力

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。（中新社）
大陸國務委員兼外交部長王毅。（中新社）

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今天在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式致詞時向美國喊話，中方希望美方能夠尊重中國的核心利益，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行。

據環球網報導，王毅表示，如何推動中美關係重回正軌，首先要相互尊重，不干涉彼此內政。這是國際交往的基本準則。對於中美這樣的大國而言，更應相互尊重，不能總想著改變對方，壓制對方，甚至打倒對方。這樣的企圖從來沒能得逞，今後也不可能，只會無謂地製造矛盾甚至衝突。

王毅強調，中方一貫尊重美國人民的自主選擇，樂見美國保持良好發展勢頭，從不干涉美國的內政。中方無意挑戰或取代美國，願與美國和平共處，共同發展。同樣，中方希望美方也能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。

王毅說，做到了真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。

王毅 台獨

延伸閱讀

王毅通話汶萊、印尼外長 籲緬甸和平解決問題

王毅熱線韓新任外長 促半島無核化、多邊抗疫

王毅訪東協 分析：趕在拜登上任前鞏固關係

王毅訪菲律賓 允捐50萬劑新冠疫苗

相關新聞

王毅對美喊話：停止縱容支持「台獨」分裂勢力

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今天在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式致詞時向美國喊話，中方希...

南投燈會 溫州首度參展

2021南投燈會在921地震公園暨農工商會展中心登場，今年邀請大陸友好城市設置形象花燈，包括浙江省杭州、寧波、湖州等城市...

東北3省放開計畫生育？ 官方轉保守

大陸東北三省可能率先試辦放開計畫生育引發各界熱議。港媒引述中國大陸去年一項大型調查顯示，近五成三的受訪者贊成取消計畫生育...

高調紀念華國鋒 習搶歷史詮釋權

今年是中共建黨一百周年，中共強化「習核心」領導地位延伸到黨史領域。中共總書記習近平日前首度提出「建立正確黨史觀」，同時中...

北京瞭望／華國鋒正名 觀經濟風向

中共中央2月20日在北京舉行紀念華國鋒誕辰百周年座談會。這位前中共中央主席在被下野40年、辭世13年後，獲得中共中央全新...

華春瑩問「中國人為何不能用FB」惹議 胡錫進罵批評者是漢奸

大陸外交部發言人華春瑩18日（上周四）回答記者提問時反問了一句，「為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。