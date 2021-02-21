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華春瑩問「中國人為何不能用FB」惹議 胡錫進罵批評者是漢奸

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩回答問題時，反問了一句，為什麼「中國人不可以使用推特和臉書」？出乎許多人意料，聽聞者哭笑不得。（美聯社照片）
大陸外交部發言人華春瑩回答問題時，反問了一句，為什麼「中國人不可以使用推特和臉書」？出乎許多人意料，聽聞者哭笑不得。（美聯社照片）

大陸外交部發言人華春瑩18日（上周四）回答記者提問時反問了一句，「為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特（Twitter）和臉書（Facebook）呢？」該言論在網路上引發大陸網友廣泛爭議。

官媒「環球時報」總編輯胡錫進21日發文表示，「一些小人從背後對外交部發言人射出冷槍」，其中挑頭這樣幹的專業戶們無異於「文化漢奸」。

美聯社與華府智庫大西洋理事會聯合調查9個月後，指中國大陸是新冠疫情假消息的最大來源國，而且自2019年以來，中國大陸在Twitter、Facebook上的外交帳號數量暴增2至3倍，並指「中方製作並傳播關於美國製造新冠病毒作為生物武器的故事」。

有外媒在18日大陸外交部例行記者會上詢問中方對此有何評論時，華春瑩回答時提到：「說到推特帳號數量，不知道他們有沒有調查過有多少外國媒體和外交官使用微信、微博？為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享信息、溝通交流的渠道而已。」

法國國際廣播電台報導指出，許多中國大陸網友對其發言很吃驚，有大陸網友寫道：「爆笑如雷了，華春瑩質問美國，為什麼中國人就不可以用推特，臉書呢？」「黨和國家是為了人民好，不讓他們受西方文化的侵襲。你怎麼就不懂呢？修牆也是為了普通人好。」「上推特被關八個月的那幾個尋釁滋事罪不知道放出來沒有？」

據香港01報導，胡錫進21日發文表示，一些小人拿著放大鏡對大陸外交部發言人的話找茬（吹毛求疵地進行挑剔），進行對外對內的話語情境變換，從背後對他們射出冷槍。

胡錫進指，中美博弈已成大是大非，美國的一些政治精英就是想置蓬勃發展的中國於死地，「看看美國等外部力量在如何撕咬我們的發言人，就知道我們自己的輿論場該如何保護他們了，而切不可從身後向他們放毒箭。這是我們大家應有的民間戰略悟性和道德自覺」。

胡錫進最後指出，中國對美處於戰略防禦，中方的一些措施未必是理想的，但有些是不得不在防守中使用的，又指「把這個時代緊迫的國家利益放在重要位置，我們就是在捍衛個人利益最外部的那道屏障。把這個坐標永遠放在心中，即使我們走到中外輿論交織的喧囂之地，也會永不迷航」。

胡錫進 外交部 華春瑩 推特 臉書

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