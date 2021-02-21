牛年「首虎」落馬　前貴州省政協主席王富玉受查

據中共中央紀委國家監委網站21日公布，貴州省政協原主席王富玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是又一個大陸正部級官員在退休後，因在職時期犯案被抓的案例。

公開資料顯示，68歲的王富玉是河南唐河人，歷任海口市副市長，海口市委常委、副市長，瓊山市市長、市委書記等職，於1998年2月躋身海南省委常委（副部級），並兼任三亞市委書記。2002年4月，王富玉履新海南省委副書記、三亞市委書記，次月轉任海南省委副書記、海口市委書記。

2004年12月，王富玉出任貴州省委副書記。2012年1月，王富玉當選貴州省政協副主席，於次年1月當選貴州省政協主席。

另據長安街知事，王富玉已於2018年退休。最後一次公開露面，是今年一月28日，貴州省政協第十二屆人大會閉幕，他做為十一屆政協主席出席閉幕式。