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陸高舉「愛國者治港」 夏寶龍傳將發表重要論述
大陸全國港澳研究會明日將舉行視訊研討會，討論如何在港落實「愛國者治港」等議題。港媒披露，大陸港澳辦主任夏寶龍亦將參與研討會，並就「愛國者治港」作出論述；今次將是夏寶龍入主港澳辦後首次公開發表講話。
大陸全國港澳研究會副會長、中山大學粵港澳發展研究院常務副院長何俊志此前接受新華社訪問，指香港選舉制度存在不少漏洞，令「愛國者治港」原則貫徹得並不充分，理應有所調整。他說落實「愛國者治港」基本的原則，必然意味著「反中亂港者出局」。
據香港星島日報報導，大陸全國港澳研究會明日將會舉行視訊研討會，討論落實「愛國者治港」、改革香港選舉制度等議題，講者來自大陸、香港及澳門，當中更將有重量級人馬參與。據悉，港澳辦主任夏寶龍亦將發表講話，就「愛國者治港」作出論述。
針對當前香港情勢，何俊志稱，西方反華勢力長期插手香港選舉事務，重點扶植某些特定代理人與政治團體，不斷推動香港社會運動向激進化和「顏色革命」方向演變，對大陸國家主權、安全和發展利益造成嚴重損害。現時相關行為都在《港區國安法》的制裁範圍內，作為公職人員明目張膽成為西方的代理人，明顯違背「愛國者治港」的原則，必須接受法律制裁，自然沒有資格成為「治港者」。
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