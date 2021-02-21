中央外事辦主任楊潔篪撰文 暗批美單邊主義和霸凌行徑

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今在人民日報撰文指出，中方堅定支持多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動多邊主義朝著正確方向發展。文章又暗批美國說：「近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則之上」，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系。

文章指出，世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行加速國際格局演變，世界進入動盪變革期，但和平與發展仍然是時代主題。當前形勢下，堅定維護和踐行多邊主義，對於促進世界和平與發展具有特別重要而深遠的意義。

接著楊潔篪把矛頭指向美國說：「過去幾年，個別國家奉行單邊主義、保護主義錯誤政策，頻頻退群毀約，多邊主義遭受嚴重挫折，國際社會普遍對此表示反對，要求堅持多邊主義、維護國際合作。」

他引述大陸國家主席習近平今年一月在世界經濟論壇達沃斯議程對話會上表示，要堅持開放包容，不搞封閉排他；要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊；要堅持協商合作，不搞衝突對抗；要堅持與時俱進，不搞故步自封；習指出，在國際上搞小圈子，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

楊潔篪並暗批美國說，近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則之上，大搞本國優先，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系；另一方面，世界絕大多數國家支持多邊主義理念和實踐，反對由一國包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展權利，多邊主義依然根基穩固、動力強勁。

他強調，經濟全球化仍是大勢所趨，世界大多數國家期待經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。面臨疫情流行、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰，沒有一個國家能夠獨善其身，唯有團結合作才是最有力武器，共同走多邊主義道路才是正確選擇。

楊潔篪還說，雖然鼓吹意識形態對立的論調抬頭，但是國際社會要求加強團結、超越分歧的呼聲更加高漲。一些勢力固守零和博弈，在國際上炒作意識形態和政治制度差異，企圖搞小圈子製造分裂，企圖以人權、民主等為藉口干涉別國內政，這些行徑遭到國際社會的普遍反對。

他又說，構建新型國際關係，要相互尊重不要唯我獨尊，要公平正義不要狹隘偏私，要合作共贏不要以鄰為壑。國際社會普遍認為各國應該走符合自身國情的發展道路，自己首先要辦好自己的事，反對內病外治、轉嫁矛盾，反對搞意識形態劃線。