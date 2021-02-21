港媒：海南副省長毛超峰將掌香港「文化央企」

北京將在香港組建「文化央企」，提升「軟實力」。據港媒披露，中共海南省委常委、常務副省長毛超峰將掌這家「文化央企」，內定擔任董事長，中聯辦前秘書長文宏武預料擔任總經理。

據香港星島日報報導，毛超峰有將近十年的副部（長）資歷，履歷豐富，在政壇頗有分量。這家「文化央企」除了統轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等香港中資機構，深圳等大灣區城市也將有項目注入，以「做大做強」。

報導指，毛超峰將掌「文化央企」的消息，新春前後已在香港建制派核心圈子流傳，大陸一些社交媒體也有傳言。有海南官員稱，毛超峰已在去年底離開海口，「到香港工作了」。深圳一名認識毛的人士稱，毛超峰已在蛇口設立辦公室，負責籌備工作。資料顯示，海南省政府官網「省政府領導」欄目去年十二月上旬已撤去毛超峰資料，不過其副省長一職仍未經省人大常委會會議正式免去。

現年五十五歲的毛超峰，河南柘城人，畢業於北京氣象學院，出身民航系統，長期在民航河南省管理局工作，官至局長。二○○一年步入政壇，歷任河南焦作市長、周口市委書記。二○一一年底升任河南省委常委、政法委書記，成為副部級官員，並當選十八屆中共中央候補委員。

二○一二年底，他擔任海南省委常委、政法委書記，後來改任常務副省長，參與海南自由貿易港建設，具備政法、經濟方面的經驗。大陸最高人民檢察院前辦公廳主任王松苗近日接替文宏武擔任中聯辦秘書長，文宏武有望擔任「文化央企」總經理，與毛搭檔。

據報導，這家「文化央企」的行政級別為副部級，將統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等中資機構，業務包括出版、印刷、新聞、新媒體、影視、文藝演出等，利用香港匯聚中西文化的優勢，「做大做強」文化產業，推動人心回歸。

消息稱，大灣區也將有項目注入「文化央企」，可能也會涉及文化金融。據悉，蛇口有一幢商業大廈也會注入其中，成為「第二總部」。籌建完成之後，將與中旅集團、招商局集團、華潤集團並稱為香港四大央企。

北京在港籌建「文化央企」消息傳出之後，在香港引起關注。大陸全國港澳會副會長劉兆佳分析，中共十九屆四中全會表明要推動「國情教育、憲法和歷史教育」，增強港澳同胞的「國家意識及愛國精神」。他認為，統一文化體制可提升企業效益和效能，令運作更順暢，也可能有利於香港文創產業擴大，以香港爲平台推動中國文化走出去。