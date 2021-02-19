公布中印衝突細節 陸外交部：有助各方了解是非曲直

大陸官媒今天大動作報導去年中印邊境部隊在加勒萬河谷的嚴重肢體衝突。大陸外交部發言人華春瑩面對記者提問表示，「解放軍報」公布事實真相，有利人們瞭解這個事實真偽和是非曲直。

2月19日，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會被問及，「解放軍報」公布中印去年6月的邊境衝突當中有4名官兵犧牲，此時公布相關消息有何考量？

華春瑩表示，去年6月中印發生加勒萬河谷衝突的事件，這個事件的責任不在中方。這個事件也造成了人員的傷亡。中方為了維護兩國兩軍關係大局，推動局勢降溫和緩和，保持了高度克制，體現了中方作為負責任大國的氣度和擔當。

但是印方多次渲染和炒作有關的傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論。現在「解放軍報」刊發有關的報導，公布事實真相，有利於人們瞭解這個事實真偽和是非曲直。

華春瑩說，「這些戍邊英雄官兵的事蹟，給了我們心靈很大的震動，其中比如說陳紅軍烈士還有4個多月就要做爸爸了、另外還有蕭思遠烈士他一直憧憬著要娶上他心愛的姑娘，但是很可惜他們沒有能夠等到這一天，而把生命和青春永遠地留在了高原。為了捍衛國家的領土主權，為維護邊境地區的安寧獻出了生命。」

華春瑩強調，中方對於解決邊境問題的立場是一貫的，中方也始終致力於通過對話來妥善地解決爭端，維護邊境地區的和平穩定。中方希望同印方將邊界問題放在一個合適位置，共同努力能夠維護好邊境地區的和平安寧，能夠推動兩國關係的長期的健康穩定的發展，這才是符合兩國人民的共同利益。