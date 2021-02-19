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美財長稱維持加徵關稅 陸：貿易戰反使美國企業買單

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部官網）

美國財長葉倫18日表示，現階段將維持川普政府對陸加徵關稅，希望中國繼續履行承諾，美將評估如何以合適的方式向前走。另據美國商會17日發布的一項報告顯示，美中全面脫鉤將給美帶來數千億美元的巨大損失，美航空、半導體、化工、醫療器械等行業將遭受重創。

大陸外交部發言人華春瑩今天（19日）在外交部例行記者會上回應表示，美國上屆政府發動對華貿易戰，美國國內一直有不少反對的聲音，認為這種做法不但解決不了美國自身的問題，反而會使美國自己的企業和消費者買單。

華春瑩指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家，這已經為大量的事實所證明，美國商會的這份報告也再次印證了這一點，「同中國脫鉤就是同機遇脫鉤，同未來脫鉤，同世界脫鉤」。

華春瑩強調，希望美方傾聽工商企業界和國內外有識之士的呼聲，糾正有關的錯誤做法，同中方一道加強對話溝通，在相互尊重、平等互利的基礎上，擴大經貿合作，妥處經貿分歧，推動中美經貿關係健康穩定發展。

華春瑩 外交部

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