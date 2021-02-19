快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辯護新疆政策 陸駐德大使：美法有類似機構

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐德國大使吳懇。中新社
大陸駐德國大使吳懇。中新社

中國大陸駐德大使吳懇近日接受當地媒體訪問時，為大陸的新疆政策辯駁。他指出，新疆沒有且從未有過「再教育營」，而是依法成立的職業技能教育培訓中心，這與西方一些國家成立的機構本質上沒有區別。

據新華社報導，吳懇強調，新疆維吾爾族人受壓迫等說法是一些西方反華政客為抹黑中國散播的謊言。他說，新疆沒有且從未有過「再教育營」。大陸依法設立的是職業技能教育培訓中心，與法國的「去極端化中心」、美國的「社區矯正」等在本質上沒有區別，都是預防性反恐和去極端化的嘗試與探索。

吳懇並說，「我們通過教育培訓剷除了極端主義滋生的土壤，幫助受極端主義侵害的人們獲得更好的未來。」

英國媒體BBC日前報導，中國大陸在新疆關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事。

新疆 維吾爾

延伸閱讀

駁新疆再教育營 中駐德大使：美法也有類似機構

中國新增10例確診 皆為境外移入

美眾院重提法案 禁止進口新疆產品

妄想一夜致富…新疆貪官買彩票 5年砸百萬

相關新聞

為何公布中印邊境衝突死傷名單？陸國防部：澄清真相

中印於去年6月爆發邊境衝突，大陸今天透過官方媒體首度公布共軍傷亡名單。大陸國防部發言人任國強今表示，去年印度多次渲染炒作...

為何中國需要戰狼外交？大外宣背後藏維穩邏輯

對於中國的外交策略常存在一個假設，認為中國民眾的民族主義（nationalism）在這幾年快速上升，中國政府必須要回應或緩和這種民族主義，因此才出現恃強凌弱的戰狼外交，中國政府為了回應民意，而限縮了可能的外交策略選項。從這種講法來看，中國政府似乎出於無奈，而且回應民意。

辯護新疆政策 陸駐德大使：美法有類似機構

中國大陸駐德大使吳懇近日接受當地媒體訪問時，為大陸的新疆政策辯駁。他指出，新疆沒有且從未有過「再教育營」，而是依法成立的...

香港迪士尼今重新開園 上百遊客在外等候

香港疫情趨緩，迪士尼樂園今日重新開園，據港媒報導，一早迪士尼開園前，就有上百名香港市民在外等候。

香港19歲大學生 被以「煽動分裂國家罪」逮捕

據中新社報導，香港警方19日證實，香港警方機動部隊18日在新界區巡邏時，逮捕一名19歲的香港中文大學學生。該名男學生被指...

移民潮來襲？香港去年淨移出人口3.98萬 創新高

香港特區政府統計處公布，2020年底香港人口臨時數字為747.42萬，較2019年底減少4萬6,500人，年減0.6%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。