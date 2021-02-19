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辯護新疆政策 陸駐德大使：美法有類似機構
中國大陸駐德大使吳懇近日接受當地媒體訪問時，為大陸的新疆政策辯駁。他指出，新疆沒有且從未有過「再教育營」，而是依法成立的職業技能教育培訓中心，這與西方一些國家成立的機構本質上沒有區別。
據新華社報導，吳懇強調，新疆維吾爾族人受壓迫等說法是一些西方反華政客為抹黑中國散播的謊言。他說，新疆沒有且從未有過「再教育營」。大陸依法設立的是職業技能教育培訓中心，與法國的「去極端化中心」、美國的「社區矯正」等在本質上沒有區別，都是預防性反恐和去極端化的嘗試與探索。
吳懇並說，「我們通過教育培訓剷除了極端主義滋生的土壤，幫助受極端主義侵害的人們獲得更好的未來。」
英國媒體BBC日前報導，中國大陸在新疆關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事。
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