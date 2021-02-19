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香港迪士尼今重新開園 上百遊客在外等候

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港迪士尼樂園今天重新開放，一早就有不少香港民眾在外等候。中新社
香港迪士尼樂園今天重新開放，一早就有不少香港民眾在外等候。中新社

香港疫情趨緩，迪士尼樂園今日重新開園，據港媒報導，一早迪士尼開園前，就有上百名香港市民在外等候。

香港疫情反覆，去年12月初兩大主題樂園海洋公園及迪士尼樂園因此暫時閉園。直至近期疫情趨緩後，海洋公園與迪士尼樂園才重新開園。

據香港電台報導，一家四口前來遊玩的蔡先生表示，趁放假帶孩子來放鬆，他在網路預約，等候30分鐘才成功。近日香港確診數字下降，因此不擔心疫情。

有遊客說，最期待購買迪士尼角色的最新產品，進園前已下載「安心出行」，萬一到訪過的地方有確診，有助提防及預先準備。目前要到訪香港迪士尼必須前7天先上網預約，入園前還要量測體溫、掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。

去年新冠肺炎疫情爆發以來，香港迪士尼樂園先後三度閉園。前兩次分別為，去年1月疫情爆發後，迪士尼去年1月26日閉園，直至同年6月18日重啟。之後疫情再度來襲，香港迪士尼去年7月中旬再度關閉，直到9月中下旬重新開放。

香港迪士尼 疫情 海洋公園

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