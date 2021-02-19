聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港迪士尼今重新開園 上百遊客在外等候
香港疫情趨緩，迪士尼樂園今日重新開園，據港媒報導，一早迪士尼開園前，就有上百名香港市民在外等候。
香港疫情反覆，去年12月初兩大主題樂園海洋公園及迪士尼樂園因此暫時閉園。直至近期疫情趨緩後，海洋公園與迪士尼樂園才重新開園。
據香港電台報導，一家四口前來遊玩的蔡先生表示，趁放假帶孩子來放鬆，他在網路預約，等候30分鐘才成功。近日香港確診數字下降，因此不擔心疫情。
有遊客說，最期待購買迪士尼角色的最新產品，進園前已下載「安心出行」，萬一到訪過的地方有確診，有助提防及預先準備。目前要到訪香港迪士尼必須前7天先上網預約，入園前還要量測體溫、掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。
去年新冠肺炎疫情爆發以來，香港迪士尼樂園先後三度閉園。前兩次分別為，去年1月疫情爆發後，迪士尼去年1月26日閉園，直至同年6月18日重啟。之後疫情再度來襲，香港迪士尼去年7月中旬再度關閉，直到9月中下旬重新開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言