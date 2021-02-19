香港迪士尼今重新開園 上百遊客在外等候

對於中國的外交策略常存在一個假設，認為中國民眾的民族主義（nationalism）在這幾年快速上升，中國政府必須要回應或緩和這種民族主義，因此才出現恃強凌弱的戰狼外交，中國政府為了回應民意，而限縮了可能的外交策略選項。從這種講法來看，中國政府似乎出於無奈，而且回應民意。

2021-02-19 12:17