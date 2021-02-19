香港19歲大學生 被以「煽動分裂國家罪」逮捕

據中新社報導，香港警方19日證實，香港警方機動部隊18日在新界區巡邏時，逮捕一名19歲的香港中文大學學生。該名男學生被指涉嫌於去年11月19日，參與在香港中文大學校園內的「未經批准集結」及觸犯香港國安法下的「煽動分裂國家罪」。

報導稱，香港警方國家安全處已接手調查，這名被捕的男大生正被扣留調查。

香港中文大學對此回應稱，校方不會就個別事件作評論，並強調大學並非法外之地，不會容許校園出現危害國家安全之事。

去年11月，香港中文大學因應疫情取消實體畢業典禮後，約有百名學生在校園內發起遊行，當時有部分學生高舉「光復香港、時代革命」、「香港獨立」等標語和旗幟。中新社指出，其間，有學生公然鼓吹「港獨」。

在香港中文大學這次校園內遊行的次日，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室就以發言人名義表態稱，「這些人公然製造撕裂、宣揚『港獨』，已經涉嫌違反香港國安法。對此，我們予以強烈譴責。」

香港警方隨即積極介入調查，並於去年12月逮捕8人，指其涉嫌「未經批准集結」，當中3人更被控涉及「煽動分裂國家罪」。

香港警方聲稱，這3人曾揮舞「港獨」旗幟及呼喊「港獨」口號，3人均為學生，但與香港中文大學無關。

香港警方表示，自去年中香港國安法生效後，截至2月18日，已有99人因被控涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而遭警方逮捕。