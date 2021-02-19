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陸外交部駐港公署前特派員謝鋒 任外交部副部長

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部新任副部長謝鋒。香港中通社
大陸外交部新任副部長謝鋒。香港中通社

大陸外交部網站公布，日前離任返回北京的大陸外交部駐港公署特派員謝鋒，出任大陸外交部副部長。同時，鄭澤光卸任副部長職務。

上月13日，大陸外交部駐港特派員公署公布，謝鋒已離任並返回北京。星島日報當時即報導，謝鋒可望出任大陸外交部副部長，主管美國事務等，成為香港主權移交大陸後首名高升的特派員。

據公開資料顯示，謝鋒現年56歲，1986年成為大陸外交部西歐司科員，其後主要擔任歐美方面的職務；他也曾在2000年至2003年擔任大陸駐美國大使館參贊及發言人，之後在2008年至2010年再次赴美，成為大陸駐美國大使館公使。

2014年謝鋒出任中國大陸駐印尼大使，3年後出任大陸外交部駐港特派員公署特派員。

至於卸任大陸外交部副部長職務的鄭澤光，此前英國衛報報導，大陸駐英大使近10年的劉曉明退休後，可望由鄭澤光接任。

外交部 北京 大使館

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