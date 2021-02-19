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移民潮來襲？香港去年淨移出人口3.98萬 創新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港去年人口淨移出達3.98萬，引發關注。歐新社
香港去年人口淨移出達3.98萬，引發關注。歐新社

香港特區政府統計處公布，2020年底香港人口臨時數字為747.42萬，較2019年底減少4萬6,500人，年減0.6%。香港明報指出，這是香港人口2002年以來首見下跌，且是1961年有紀錄以來最大跌幅。

值得注意的是，去年香港淨移出人口達3萬9,800人，同樣創新高。有學者擔心，大批港人離港恐導致香港失去活力，呼籲港府應正視此一警訊。

根據香港特區政府統計處18日公布的最新數據，去年香港人口下跌是由自然減少及香港居民淨移出構成。香港2020年出生人數為4萬3,100人，死亡人數為4萬9,800人，人口自然減少6,700人。

此外，2020年有1萬100人持單程證移入香港，但有4萬9,900人移出，使得香港去年淨移出人口達到3萬9,800人。

港府發言人稱，這很大程度是因在新冠疫情下，香港和各地都實施入境管制和防疫措施，嚴重影響跨境移動，單程證持有人、外籍家庭僱傭和透過各入境計劃到香港工作或讀書的人數大減。其中，去年抵港的單程證持有人數目就年減達74%，疫情前已離開香港的港人也可能因疫情繼續留在外地。

港府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，概念上與「移民」並不相同。

但香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，香港淨移出逾3.9萬人是重要警訊，港府應正視大批有條件、資金的港人正在離開香港，這將導致香港整體人口質素下降。而且人口減少也不利經濟活動，會使得城市失去活力。

明報報導，香港寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪稱，自2019年反送中抗爭爆發以來，接到的移民申請件數就持續上升，去年即使在疫情之下，申請件數仍年增約一成。

劉碧琪表示，移民申請者不少是一家大小，多選擇移民到台灣、葡萄牙及愛爾蘭等地，主要是為了讓子女有更好的教育，其次是考量資金和人身安全，前者是擔心財產突然被凍結或大幅徵稅，後者則擔憂日後可能無法自由出入其他國家或在外地開銀行戶口。

香港 移民 疫情

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