中印去年6月嚴重衝突 解放軍陣亡4人，當中1人為營長

中印邊境部隊撤軍，大陸官媒19日進一步報導去年6月雙方爆發肢體衝突細節，當時解放軍派少數官兵與印軍交涉卻被圍攻，團長祁發寶身負重傷，營長陳紅軍和多名戰士突入重圍營救團長等戰友而犧牲。

2020年6月中印邊境部隊在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，解放軍宣稱4名軍人陣亡，今天首度證實死者之一是營長。另，印軍方面有20人陣亡，70多人被俘。

大陸中央廣播電視總台「國防時空」今天報導稱，自2020年4月開始，有關外軍（印軍）違反兩國協定協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

「6月，外軍公然違背與我方（中方）達成的共識，悍然越線挑釁。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方蓄謀暴力攻擊。祁發寶組織官兵一邊喊話交涉，一邊佔據有利地形，與數倍於己的外軍展開殊死搏鬥。增援隊伍及時趕到，官兵們奮不顧身、英勇戰鬥，一舉將來犯者擊潰驅離。外軍潰不成軍，抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價」。

報導說，在交涉和激烈鬥爭中，團長祁發寶身先士卒，身負重傷；營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，奮力反擊，英勇犧牲；戰士肖思遠，突圍後義無反顧返回營救戰友，戰鬥至生命最後一刻；戰士王焯冉，在渡河前出支援途中，拼力救助被沖散的戰友脫險，自己卻淹沒在冰河之中。

報導稱，中央軍委決定授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。