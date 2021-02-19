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首度披露！去年中印邊境衝突 大陸4官兵陣亡

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸披露，去年6月15日中印邊境衝突，共造成解放軍四名官兵陣亡。（取自央視軍事頻道）
大陸披露，去年6月15日中印邊境衝突，共造成解放軍四名官兵陣亡。（取自央視軍事頻道）

去年6月15日中印爆發邊境衝突，中國大陸僅披露印軍有20名官兵死亡，對於解放軍的傷亡情況，大陸今天才透過官方媒體首度公布，這場衝突共導致解放軍一名團長重傷，一名營長及三名士兵死亡。

大陸去年一直未證實這場中印邊境衝突，大陸方面傷亡情況。去年9月17日，環球時報總編輯胡錫進也僅在個人微博中透露，「在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。」

央視軍事頻道19日在一篇「喀喇昆侖寫忠誠」的報導中稱，2020年4月開始，有關外軍違反兩國協議協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

解放軍報19日頭版則在「英雄屹立喀喇昆侖」的報導中，詳細描述當時衝突爆發情況指出，「2020年6月，外軍公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉。」

報導表示，「交涉過程中，對方無視我方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使我方退讓。」

解放軍參謀陳鴻宇回憶說，當時「他們的人陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘……」

解放軍報稱，當時印軍以鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。營長陳紅軍見狀帶人立即突入重圍營救祁發寶。

解放軍報指出，「增援隊伍及時趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。」

在這場衝突中，解放軍團長祁發寶身受重傷；營長陳紅軍、士兵陳祥榕、肖思遠戰死。另一名士兵王焯冉則在渡河前往支援途中，為援救被沖散的同袍脫險，自己卻淹沒在冰河之中。

央視新聞表示，中共中央軍委後授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

解放軍 央視 胡錫進

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