終於成交！香港恒隆地產將完成美駐港總領館物業交易

香港恒隆地產去年收購美國駐港總領事館香港宿舍物業，但在接近完成交易時獲港府通知涉及中美外交事務，須獲大陸政府書面答覆同意後才可辦理有關手續。該公司18日表示，美方已完成其外交義務並獲得大陸政府同意，買賣雙方正處理完成交易事宜。

路透報導，恒隆地產表示：「恒隆很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國政府的同意，因此我們正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間做對外公布。」

恒隆地產去年9月以25.66億港元中標位於香港南區壽山村道37號、現為美國駐港總領事館香港宿舍物業，交易原本於去年12月30日完成，但在交易完成前10天收到港府通知，指出該物業的出售涉及中國與美國之間的外交事務，並應根據適用的外交規範處理，否則土地註冊處不能為該交易協議備忘錄進行註冊，也就是此項交易並未完成。