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陳同佳案 陸委會：管浩鳴在刑事訴訟法裡沒有角色

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

有關涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳案，陸委會今日強調，一個負責任的政府不可能同意殺人犯以自由行的方式自行搭機來台，置同班機旅客安全於不顧，呼籲港府應務實回應台灣早先提出的司法互助請求，更說香港聖公會教省秘書長管浩鳴在刑事訴訟法裡「沒有角色」。

陳同佳案死者潘曉穎之母在去年底透過管浩鳴要求陳同佳來台投案，管浩鳴稱，陳同佳律師多次代為向「窗口」表達投案意願，但未獲回應。

陸委會今舉行例行記者會，發言人邱垂正對於該案指出，港方相關人士重談所謂「台灣不發陳同佳簽證」的舊調。我方必須要嚴正說明，一個負責任的政府不可能同意殺人犯以自由行的方式自行搭機來台，置同班機旅客安全於不顧。

邱垂正表示，我方一再呼籲港府應務實回應台灣早先提出的司法互助請求，協助將犯嫌繩之以法，希望能夠彰顯司法正義，同時保障台港旅客安全，我方溝通大門永遠敞開，目前等待港方展現妥處本案的誠意與決心。

至於管浩鳴有無向陸委會聯繫過？邱垂正表示，「管浩鳴先生，他的身分，在我們刑事訴訟法裡面沒有角色。」

至於港府疑「封鎖」行政院促轉會官方網站，近日許多港人表示，實測無法連線。邱垂正回應，資訊的自由流通是基本人權，也是香港作為國際城市成功的基石。我方呼籲相關單位應確保香港民眾有知的權利，不要再倒退、緊縮這些打壓措施，避免損及香港國際形象。

對於台灣是否會像香港一樣封網？邱垂正表示，我方尊重網路自由，不可能去封鎖任何的網站。目前我駐港機構港處網站能正常連結使用。

香港 陳同佳 邱垂正 陸委會 管浩鳴

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