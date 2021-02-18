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17歲港男被控非法集結罪 判入勞教中心
香港一名17歲男學生於2019年，身藏三個空玻璃瓶、打火機燃料和噴漆等物品參加港島集會，被控非法集結及管有物品意圖損壞財產罪。他之前承認兩罪，18日在區域法院被判入勞教中心。
星島日報報導，香港法官練錦鴻強調，年輕只是一個階段，並非身分或任意妄為的藉口，更不是贖罪券；年輕人可對社會造成的破壞與成年人無異，每個心智成熟的人都要對自己的行為負責。
在本案中，被告男學生王瀚文攜有可製造汽油彈的物料參加非法集結，意圖阻礙社會正常運作，危害他人財產及生存的權利，破壞社會和諧。法庭對此等反社會的行為，必須判處阻嚇性刑罰。
2019年11月2日下午約4時，警方在銅鑼灣希慎道發現約30名黑衣人堵路，並且一見警察趨前便逃跑，其中王瀚文跑向禮頓道。警方將其攔下，當時他戴防護手套及頭盔，手持一把長柄雨傘。警方在他的背包內，搜出3個空玻璃啤酒瓶、兩隻手套、一罐打火機燃料及一支噴漆。
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