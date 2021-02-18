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黎智英再申請保釋 香港高等法院今開庭審理
據香港電台報導，壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及違反香港國安法，上周遭香港終審法院撤銷獲准保釋的決定。黎智英再向高等法院申請保釋，法院將於今天上午開庭審理。
報導稱，黎智英去年12月在高等法院獲國安法指定法官李運騰批准，以港幣1,000萬元保釋，期間需要遵守不得離開住所等規定。香港律政司就此提出上訴，終審法院5名國安法指定法官上周一致裁定，撤銷有關保釋決定，黎智英需繼續還押。
香港蘋果日報指出，黎智英向高院重新申請保釋，香港高院預計今日上午約10時30分開庭處理。上午8時許，已經有多名香港民眾前來法庭外排隊申請旁聽，包括天主教香港教區榮休主教陳日君、《蘋果日報》總編輯羅偉光、主筆盧峯及等人。
黎智英則於上午近9時，由俗稱「鐵甲威龍」的囚車押送至法院。
另，香港警方國安處16日晚以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪名，於獄中再次拘捕黎智英，指其涉嫌協助「12港人案」中的李宇軒潛逃往台灣。
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