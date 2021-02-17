葉嘉瑩當選感動中國2020年度人物

由大陸中央廣播電視總台舉辦的「感動中國2020年度人物評選」於17日晚上公布結果，當中有10人及一個團體當選，包括領導大陸防疫工作的武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及著名古典詩詞學者葉嘉瑩。

除了張定宇及葉嘉瑩，當選者還包括去年在安徽洪水中殉職的消防隊員陳陸，於山區創辦免費女子高中的張桂梅，創辦共享「抗癌廚房」的萬佐成、熊庚香夫婦，曾參與「抗美援朝」的大陸空軍原司令員王海上將，在疫情中任義工的快遞員汪勇，北斗三號衛星首席總設計師謝軍，在重慶市巫山縣帶領村民脫貧致富的毛相林，以及多次測量珠穆朗瑪峰的大陸國家測繪局第一大地測量隊。

葉嘉瑩，號迦陵，1924年7月出生於北京的一個書香世家，教育家 、中國古典文學研究專家，專攻古典文學方向。 現為南開大學中華古典文化研究所所長，中華詩詞學會名譽會長 ，博士生導師，加拿大皇家學會院士。

1945年畢業於輔仁大學國文系。曾任台灣大學教授、美國哈佛大學、密西根州立大學及哥倫比亞大學客座教授、加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授，並受聘於中國多所大學客座教授及中國社會科學院文學所名譽研究員，2012年6月被聘任為大陸中央文史研究館館員。

96歲的葉嘉瑩1948年婚後隨夫遷居台灣，1969年舉家移民至加拿大溫哥華。1979年，葉嘉瑩回到天津，於南開大學中文系執教3個月。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。葉嘉瑩曾在上海、南京、成都、香港等地大學講學。及至1990年，她被授予「加拿大皇家學會院士」，是加拿大皇家學會有史以來唯一的中國古典文學院士；2016年獲得「影響世界華人終身成就獎」。

2018年6月，葉嘉瑩向南開大學教育基金會捐贈1857萬元（人民幣，下同），用於設立「迦陵基金」，支持中國傳統文化研究。2019年，葉嘉瑩再向南開大學捐款1711萬元。她已累計向南開大學捐贈3568萬元。