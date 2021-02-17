中印按協議從班公湖附近撤離 清拆營地還原地貌

中國及印度繼續按照協議從中印邊境的班公湖附近撤離，中方繼早前撤走坦克後，再撤走駐守的中共解放軍並拆除軍營。

據星島網，印度軍方發布片段，顯示中國解放軍部署在拉達克東部班公湖南、北岸對峙地點的重型軍用車輛等正往後撤退，並為第二階段撤離對峙地點做準備。這些短片也顯示，中國部隊正徒手及動用挖土機拆除在當地構築的帳篷、軍事掩體和臨時興建的地堡，還有軍用貨車等大型車輛及部隊撤離的狀況。影片又展示衛星圖片，指解放軍撤離後原有的營地已經清理拆除。

另據印度媒體《印度斯坦時報》報導稱，上周三（2月10日）早上，中共解放軍在差不多一天的時間裏就能調走200多輛主戰坦克，並調來100多輛重型車輛運兵，如此快速的部署能力讓印度軍方高層感到驚訝。

中印是在上周達成協議，兩軍同意同步分階段由班公湖南、北岸撤離。據報，待中印均滿意兩軍在班公湖的撤離行動後，雙方將會在48小時內進行下一輪軍長級會談，商議在拉達克其他地點的軍事部署安排。

印度傳媒引述印度軍方的消息指出，中印雙方都有按照協議後撤，早前已分別撤走在班公湖附近的坦克車。報導指出，印度軍事規劃人員說，解放軍分別在跨越熱藏隘口（Rezang La）和喀喇崑崙山隘（Karakoram Pass）、且距離中印實際控制線90公里的西藏日土縣日土鎮（印度稱Rudok）和夏都拉（Xiadullah）的前線總部部署大量坦克運輸車，這表明中國軍方計畫將拉達克東部的坦克轉移到新疆和西藏的深部地區，這是拉達克中印實際控制線撤軍計畫的一部分，預計可結束印度與中國部隊長達10個月的對峙。