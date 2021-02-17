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涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英日前遭拘捕。（圖／取自觀察者網）
香港壹傳媒創辦人黎智英日前遭拘捕。（圖／取自觀察者網）

香港西九龍裁判法院17日下午開庭審理一男子陳梓華涉嫌串謀壹傳媒創辦人黎智英請求外國制裁香港，並協助12港人潛逃台灣，16日被香港國家安全處控告「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪及「串謀協助罪犯」罪。香港警方16日晚間也於赤柱監獄拘捕黎智英，涉嫌協助12港人之一的李宇軒潛逃至台灣。

香港「星島日報」報導，此案押後至4月14日下午2點半再訊，以待警方進一步調查。

據報導，該名男子陳梓華涉嫌與組織SWHK（Stand with Hong Kong「重光團隊」）有關，該組織由一群匿名人士發起，目的在透過遊說工作或撰寫文章等手段，請求外國政府制裁香港，且至今一直運作，其中，陳梓華與黎智英等人疑為幕後人物，12港人中的劉祖廸和李宇軒則疑為前線成員。

李宇軒去年8月遭香港國安處拘捕，獲得保釋候查後，陳梓華疑似為李宇軒安排了3間安全屋藏匿，又安排他到香港布袋澳碼頭，計畫潛逃台灣。

法官拒絕陳梓華保釋，陳梓華放棄8天保釋覆核申請的權利。

香港 黎智英

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