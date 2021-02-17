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軍用外骨骼台灣料4年完成…解放軍早配備 女兵輕鬆背70kg男跑步

香港01 / 陳進安報導
解放軍演習曾大量列裝單兵外骨骼。圖/取自央視
解放軍演習曾大量列裝單兵外骨骼。圖/取自央視

近年「軍用外骨骼」成為軍事發展熱話，只有少數國家如美國、日本等擁有該最新技術裝備。台灣的中科院在國防部支持下，自去年起設計製造重量輕、反應速度快、扭力大、荷重能力強（40到100公斤）的軍用荷重型動力外骨骼系統，以實現提升台軍戰場效率、減輕單兵戰場體力負擔之目標，預計以4年時間完成。

首代軍用外骨骼原型機 最快於9月台北航太展曝光

據了解，除可投入實戰外，軍用外骨骼亦可應用於艦艇、坦克、裝甲車等裝備的維修或生產過程中的搬儲運等工作，以減輕人員體力負擔，提高升工作效率。中科院人員表示，考量到台灣與西方的人種體型、操作情境及作戰需求的差異，故不考慮從海外獲取外骨骼系統，而是按台軍作戰需求及使用情境，以客制化方式打造專屬的軍用骨骼系統。

目前，中科院採用最先進的航太金屬積層製造技術完成零件輕量化製作，首年就達成零組件減重72.17%；並建立穿戴者移動意圖追隨控制演算法設計，將演算法燒錄於軍規等級之嵌入式控制電路板。台軍陸軍單兵標準戰鬥負重約11公斤、行軍負荷約30至47公斤，長時間超負荷揹負恐不利作戰，因此中科院研發軍用外骨骼時，已充分考量可應用於戰場上炮兵佈署砲彈時彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等需求。

中科院將在今年着手進行軟硬件組裝與性能測試，第一代軍用外骨骼原型機預計可於9月中旬舉行的台北航太展展出。

解放軍演習曾大量列裝單兵外骨骼

單兵外骨骼系統約小於5公斤，配戴後可載重70公斤。
單兵外骨骼系統約小於5公斤，配戴後可載重70公斤。

另一方面，在今年1月11日，大陸央視軍事便已高調報道解放軍戰力，演習中大量列裝單兵外骨骼。報道指，演習中兩名士兵穿上單兵外骨骼後能輕鬆搬運150斤（約75公斤）重的彈藥箱，一名穿着單兵外骨骼的女兵可以輕鬆揹着一名140斤（約70公斤）重的男兵跑步前進。

據悉，單兵外骨骼系統是一種貼合人體結構特徵，可穿戴於單兵體外的伴隨式智能系統，既能夠提高單兵機動、負載、防護、生存等綜合作戰能力，又能有機集成偵察、通信、火力等各類單兵裝備，具有穿戴舒適性、高度隨動性和智能自適應等特點。

該單兵外骨骼由中國兵器工業208研究所研究設計，其是中國大陸唯一的輕武器專業研究所。而根據研究所此前消息，國產外骨骼裝備已在高原部隊首次試用，並且在基層部隊獲得了較好的反響，第一批訂單已經裝備完畢，後續大規模訂單正在預定中。

延伸閱讀：

【多圖】央視高調報道解放軍戰力 演習中大量列裝單兵外骨骼

解放軍99A坦克進駐邊境後 紅旗-9防空導彈現身一線

文章授權轉載自《香港01》

中科院 解放軍

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